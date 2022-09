Meteo: Un minaccioso ciclone porta rovesci, forti temporali e grandine. Ecco le regioni a rischio

Un minaccioso ciclone in movimento dalla Sardegna verso le regioni del Centrali continuerà a percuotere l'Italia nel corso delle prossime ore con rovesci, forti temporali e grandine. Vediamo nel dettaglio quali saranno le regioni più a rischio.

In mattinata la fase più attiva del brutto tempo si concentrerà soprattutto al Nord Italia, su alcuni tratti del Centro specie la Toscana e su gran parte della Sardegna. Qui ci attendiamo temporali sparsi a tratti di forte intensità. Tempo più asciutto sul resto dei comparti centrali mentre al Sud avremo qualche piovasco fra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia settentrionale.

Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché immutata su gran parte del Nord, specie sull'area centro-orientale, ancora sotto nubi, rovesci e temporali. Peggiora su tutto il Centro e continuerà a piovere in Sardegna con forti rovesci anche temporaleschi. Più asciutto il meteo al Sud salvo qualche goccia di pioggia qua e la.

In serata il maltempo sui concentrerà sul Nordest in particolare su Emilia Romagna e lungo il comparto adriatico centrale. Migliora invece sul Nordovest e sui comparti occidentali sardi. Poche novità invece al Sud salvo qualche pioggia in arrivo sulla Sicilia.

Vi segnaliamo infine che sulla base delle previsioni e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di martedì 19 Maggio un'allerta gialla per le seguenti regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. (qui maggiori dettagli) (iLMeteo)