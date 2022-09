Meteo: Freddo e Nebbia, arrivo una perturbazione con piogge e nevicate. Le Previsioni

Nelle prossime 48 ore il quadro meteo-climatico sull'Italia sarà caratterizzato dall'arrivo del freddo e dal ritorno delle nebbie in attesa di una perturbazione carica di piogge e nevicate.

Vediamo più nel dettaglio cosa ci propongono le previsioni fino a Venerdì.

Giovedì 7 Gennaio sarà una giornata dove un timido aumento della pressione manterrà condizioni di tempo più asciutto al Nord ma con il ritorno delle nebbia sulla Val Padana e di un clima più rigido a causa di masse d'aria più fredda che si intensificheranno ulteriormente nel corso della giornata.

Ci sarà però una fetta d'Italia che vedrà ancora qualche nota d'instabilità come la Sardegna e molti tratti del Centro e del Sud peninsulare. Nelle prossime ore infatti, su questi settori il meteo sarà decisamente più incerto con nubi e anche qualche pioggia sparsa. Meglio andranno le cose invece in Sicilia e nel sud della Calabria.

Venerdì 8 il quadro meteorologico generale non subirà grossi scossoni. Il Nord dovrà fare sempre i conti con le nebbie e soprattutto con un clima molto rigido specie di notte e nelle prime ore del mattino quando le temperature potranno scendere anche di parecchi gradi sotto lo zero in molte località della Val Padana specialmente sulle zone di Nordovest. L'eventuale persistenza delle nebbie anche nelle ore centrali del giorno favorirà vere e proprie giornate di ghiaccio in particolare tra il Piemonte e la Lombardia. Torino e Milano infatti, registreranno valori massimi intorno allo zero.

Ma se il Nord farà i conti con le gelide nebbie, il Centro e gran parte del Sud continueranno ad essere disturbati da nubi irregolari pronte a scaricare piogge sparse soprattutto su Marche, Abruzzo, Molise e Campania. Ancora risparmiate dal brutto tempo invece il comparto meridionale della Calabria e la Sicilia dove le temperature cominceranno a salire gradualmente.

Da segnalare in serata un generale aumento delle nubi anche sul Nord-ovest e sulla Toscana, preludio ad un nuovo e freddo peggioramento atteso per il prossimo weekend. (iLMeteo)

