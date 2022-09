Meteo: gelo stop! Un po' di Primavera nei prossimi giorni. Ecco l’evoluzione

Nei prossimi giorni avremo uno stop al gelo sull'Italia con le temperature diverranno via via sempre più amabili. Sarà solo temporaneo o definitivo? Vediamo come evolverà il quadro climatico con gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione.

La pressione sull'Italia è in generale aumento e questo favorirà, nel corso della settimana, non solo il ritorno a condizioni meteo più tranquille, ma anche un clima sicuramente diverso rispetto a qualche giorno fa. L'arrivo dell'alta pressione infatti, allontanerà definitivamente le rigide correnti siberiane che hanno letteralmente congelato il nostro Paese nei giorni scorsi.



Dopo un martedì dove i segnali di ripresa sul fronte meteo-climatico saranno già ben evidenti su alcune regioni, da mercoledì 17 l'alta pressione si farà più invadente, anche se i suoi positivi effetti si concentreranno soprattutto al Sud, sulle due Isole maggiori e sui comparti adriatici del Centro. Qui le temperature faranno registrare un primo aumento con valori prossimi a 12°C in città come Roma, Firenze e fino a 13/15°C a Cagliari e Palermo.



Al Nord e su parte del versante centrale tirrenico, invece, i termometri saliranno più timidamente in quanto il meteo sarà parzialmente disturbato da aria più umida in arrivo dall'atlantico che manterrà i cieli più sporchi. Nonostante ciò il clima risulterà comunque più gradevole, soprattutto durante la notte, quando i termometri non scenderanno più sotto la soglia dello zero con il gelo notturno rimarrà solo un ricordo.



Questo contesto climatico ci accompagnerà fino al prossimo weekend. Le temperature riusciranno a guadagnare ancora qualche punticino verso l'alto, ma sempre soprattutto a favore del Sud e del comparto adriatico. Tra venerdì 19 e per gran parte e per gran parte del fine settimana dunque , le colonnine di mercurio saliranno fino a toccare punte di 16/17°C sulle due Isole maggiori e su molti tratti delle regioni meridionali.



Sul resto dell'Italia, specialmente al Nord e sulla Toscana, il clima continuerà a rimanere un po' meno mite a causa del reiterato e costante afflusso d'aria umida. Su queste regioni infatti, registreremo una maggiore ingerenza delle nubi basse ed anche la presenza di qualche insidioso banco di nebbia, specie sulla Val Padana e nelle aree più interne del Centro. (iLMeteo)

