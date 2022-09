Meteo. La neve scenderà anche a quote basse. Ecco quando e le regioni coinvolte

Finalmente dopo tanto tempo la neve è pronta a fate il suo ritorno, non solo in alta montagna. In base agli ultimi aggiornamenti è prevista infatti scendere a breve, a bassa quota e a più riprese, ma importanti novità giungono anche per l'inizio del prossimo mese di marzo.

Scopriamo subito da quando e le zone maggiormente coinvolte.

A partire dalla giornata di mercoledì 26 febbraio l'arrivo di correnti instabili e fredde in discesa dal Polo Nord daranno il via ad una veloce fase di maltempo sull'Italia. A causa di un calo repentino delle temperature la neve tornerà a fare la sua comparsa a quote via via più basse.

In particolare, ci aspettiamo fenomeni nevosi fin quasi sul fondovalle della Valle d'Aosta, della Valtellina (possibilità di qualche fiocco di neve tra la pioggia anche a Sondrio) e sui settori di confine di Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. In località sciistiche come Breuil Cervinia (AO), Courmayeur (AO), Livigno (SO) e Solda (BZ) ci aspettiamo accumuli compresi tra i 5 e i 10 centimetri, entro la fine dell'evento.

Successivamente, il peggioramento si estenderà anche alle regioni del Centro-Sud con la neve che generalmente farà la sua comparsa al di sopra degli 800/1000 metri sulle montagne di Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria.

La nostra attenzione poi si sposta sull'inizio della primavera meteorologica (1° marzo) quando prende sempre più piede l'ipotesi della formazione di un ciclone accompagnato da fredde correnti in discesa dal Nord Europa. Se ciò venisse confermato non sono da escludere delle vere e proprie bufere di neve sulle Alpi, con accumuli ragguardevoli, specie sulle Dolomiti. Notizia segnalata da IlMeteo)