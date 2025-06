Meteo, ondata di calore africano: fino a 39 gradi in città e 28°C sulle Alpi a 1500 metri

Tempo di lettura: ~3 min

Previsioni Meteo: Estate di fuoco con Pluto, in arrivo 10 giorni da bollino rosso

A cura di un esperto meteorologo

L’estate alza la voce, e lo fa con i decibel infuocati dell’anticiclone africano che ha un nome tutto da ricordare: Pluto. Il protagonista di questa nuova ondata di caldo estremo torna a dominare la scena meteorologica italiana con un contributo d’aria calda subtropicale destinato a spingere le temperature su valori eccezionalmente elevati, da Nord a Sud.

Zero termico a 5200 metri: caldo record anche in alta quota

Le proiezioni per il weekend indicano valori di zero termico da primato: sabato raggiungerà i 5200 metri sulle Alpi, un livello che eguaglia o supera il massimo storico registrato nell’agosto 2023. Domenica, lo stesso parametro potrebbe salire fino a 5600 metri sull’Italia centrale, con valori termici positivi anche sulla cima del Monte Bianco (4810 metri), un evento raro e preoccupante. Le conseguenze? Ghiacciai alpini in forte sofferenza, già a giugno.

Un segnale ulteriore della potenza dell'anticiclone è dato dai geopotenziali da record: le altezze delle superfici isobariche, come i 500 hPa, mostrano valori eccezionalmente elevati, chiara indicazione di un’atmosfera insolitamente calda e stabile in quota.

Weekend di sole rovente: caldo stabile, afa opprimente

Pluto garantirà un weekend stabile e soleggiato su tutta la Penisola. Le uniche eccezioni saranno nel pomeriggio di domenica, con qualche rovescio isolato o temporale di calore lungo l'arco alpino occidentale.

Le temperature? In salita verticale. Sabato previste punte di 38-39 gradi nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna, 37-38 gradi anche su Sicilia, Calabria e parte della Val Padana. Domenica si replica senza grosse variazioni. A 1500 metri sulle Alpi si toccheranno i 28 gradi, come in una città di pianura.

Il clima sarà afoso e opprimente, specie in serata e nottata, quando all'afa si sommerà l’umidità, impedendo un vero refrigerio notturno. Le minime resteranno ovunque sopra i 20 gradi, con valori intorno ai 25-26 gradi a Milano, 27 gradi a Genova e Napoli. Un vero forno a cielo aperto.

Leggero sollievo solo sul basso Adriatico

Una parziale eccezione è rappresentata dal basso Adriatico e l’estremo Sud, dove correnti settentrionali riusciranno a contenere un po’ la canicola. Dopo i 40 gradi di venerdì, nel weekend si scenderà a 34-35 gradi, anche meno lungo la costa pugliese, garantendo un respiro d’aria fresca relativo.

Quanto durerà l’ondata di caldo

La fase acuta dell’ondata proseguirà almeno per 10 giorni, con qualche sporadico temporale al Nord a inizio settimana, ma senza effetti concreti sul fronte termico. Al contrario, al Centro-Sud il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente a metà settimana, mentre al Nord si prospetta solo un lievissimo ridimensionamento. In sintesi: non si intravedono ancora vere svolte rinfrescanti.

Precauzioni per affrontare l’ondata di calore

Con un'ondata di caldo di questa portata, è fondamentale adottare misure di protezione per anziani, bambini e animali domestici.

Per gli anziani

Evitare di uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18

Bere frequentemente, anche senza sete

Mantenere gli ambienti freschi e ben ventilati

Evitare sforzi fisici, anche leggeri

Indossare abiti chiari e leggeri

Non assumere integratori o farmaci diuretici senza indicazione medica

Per i bambini

Mai lasciarli in auto, nemmeno per pochi minuti

Vestirli in modo leggero e tenerli all’ombra

Assicurarsi che bevano regolarmente acqua

Rinfrescarli con docce tiepide o panni umidi

Attenzione a irritazioni da calore, come la sudamina

Per gli animali domestici

Lasciare sempre acqua fresca a disposizione

Evitare le passeggiate nelle ore calde

Non lasciarli su asfalto rovente, rischio ustioni alle zampe

Mai chiuderli in macchina, nemmeno con i finestrini aperti

Attenzione ai colpi di calore: sintomi come ansimo eccessivo, debolezza o tremori richiedono intervento veterinario immediato

