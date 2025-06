Meteo: primi temporali in arrivo da oggi. Poi svolta atlantica e calo termico. Le previsioni aggiornate

Tempo di lettura: ~4 min

Meteo: primi temporali in arrivo da oggi, lunedì 30 giugno. Poi svolta atlantica e calo termico. Le previsioni aggiornate

ROMA – Dopo un giugno da record per caldo e stabilità atmosferica, l’Italia si prepara a un cambio di passo sul fronte meteo. I modelli previsionali annunciano l’arrivo dei primi temporali già da oggi, lunedì 30 giugno, fenomeni che segneranno l’inizio di una fase più dinamica e, potenzialmente, anche più fresca. Una svolta attesa da giorni, che potrebbe chiudere temporaneamente la lunga fase dominata dall’anticiclone africano.

Anticiclone in affanno, si aprono varchi per l’instabilità

Contrariamente alle previsioni più pessimistiche che circolavano tra aprile e maggio – quando si parlava di un’estate che non sarebbe mai arrivata – il mese di giugno 2025 ha stupito per l’intensità del caldo e la persistenza dell’alta pressione. Tuttavia, il dominio africano sembra destinato ad attenuarsi.

I primi segnali si manifesteranno già nella giornata odierna al Nord Italia, con temporali convettivi in arrivo soprattutto su Alpi, Prealpi e settori di pianura. Localmente, i fenomeni potranno risultare forti e accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Settimana movimentata: tra instabilità e caldo afoso

Lunedì 30 giugno segna l’inizio della nuova fase: i temporali, pur localizzati, saranno i precursori di un lento ma progressivo cedimento del campo barico. Fino a giovedì, l’anticiclone continuerà a garantire condizioni soleggiate su gran parte d’Italia, ma con l’instabilità in agguato al Nord. Le temperature, nel frattempo, resteranno elevate e spesso oltre la media del periodo, con clima afoso soprattutto in pianura padana e nelle grandi città.

Tra venerdì e domenica: svolta atlantica e aria più fresca

Il vero cambiamento è atteso tra venerdì 4 e domenica 6 luglio, quando una saccatura di origine nord-atlantica potrebbe approfondirsi fino al cuore dell’Europa, coinvolgendo anche l’Italia. I modelli sono concordi: si tratterebbe di un impulso instabile più deciso, in grado di generare temporali anche diffusi, soprattutto al Nord e localmente al Centro.

Le masse d’aria in arrivo, di origine atlantica, porteranno un calo termico evidente al Centro-Nord, con temperature più in linea con le medie stagionali. Al Sud, invece, l’alta pressione potrebbe resistere più a lungo, mantenendo condizioni di caldo afoso e cieli sereni.

Tra 6 e 8 luglio: pressione in calo, instabilità al Centro-Nord

Lo scenario tra il 6 e l’8 luglio evidenzia una situazione barica più frammentata. I massimi anticiclonici si concentreranno sull’Atlantico e sull’Europa orientale, lasciando il bacino del Mediterraneo in una condizione intermedia. Le perturbazioni collegate alla saccatura sul Mare del Nord potrebbero scivolare verso sud, raggiungendo anche le regioni centrali italiane, con nuove occasioni per rovesci e temporali.

Il punto della situazione: cosa aspettarci nei prossimi giorni

Oggi, lunedì 30 giugno: primi temporali convettivi al Nord, specie su Alpi e Prealpi

Fino a giovedì 3 luglio: ancora caldo intenso e clima afoso, con instabilità pomeridiana in aumento

Tra venerdì 4 e domenica 6 luglio: probabile arrivo di una perturbazione atlantica con temporali forti al Nord e parzialmente al Centro

Dal 6 all’8 luglio: possibile calo delle temperature al Centro-Nord, mentre il Sud potrebbe restare sotto l’influenza dell’anticiclone africano

Consigli utili per affrontare il caldo e l’instabilità

Con l’arrivo dei temporali e il perdurare del caldo afoso, è importante adottare alcune precauzioni, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione:

Anziani : evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, mantenere una buona idratazione, preferire pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura, arieggiare gli ambienti nelle ore serali

: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, mantenere una buona idratazione, preferire pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura, arieggiare gli ambienti nelle ore serali Bambini : mai lasciarli in auto anche per pochi minuti, vestirli con abiti chiari e leggeri, far bere spesso acqua, proteggere la pelle con creme solari ad alta protezione

: mai lasciarli in auto anche per pochi minuti, vestirli con abiti chiari e leggeri, far bere spesso acqua, proteggere la pelle con creme solari ad alta protezione Animali domestici: non portarli a passeggio nelle ore più calde, assicurare sempre acqua fresca e ombra, evitare l’asfalto bollente che può causare ustioni alle zampe, mai lasciarli chiusi in auto

Il monitoraggio delle condizioni meteo rimane fondamentale nei prossimi giorni, soprattutto in presenza di fenomeni intensi come grandinate e colpi di vento. Seguire gli aggiornamenti dei bollettini ufficiali può fare la differenza in termini di sicurezza e prevenzione.

