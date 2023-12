Meteo: Allerta Rossa in Emilia Romagna poi per il primo weekend di dicembre - freddo artico e neve a bassa quota - previsioni dettagliate.

Weekend, Freddo Artico con Neve a bassa quota tra Sabato e Domenica. Gli aggiornamenti.

SimoNCode ti dà il benvenuto alle previsioni meteorologiche per il prossimo weekend, un primo weekend di Dicembre che promette sorprese dal punto di vista del tempo. Siamo pronti a darti tutti i dettagli.

Le cause di questo repentino cambiamento sono da ricercare nelle grandi manovre meteorologiche in atto sull'Europa. A partire da Sabato 2 Dicembre, una massa d'aria fredda proveniente dall'Europa orientale si riverserà sul Mediterraneo, portando con sé un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Nella prima parte della giornata di Sabato 2 Dicembre, le regioni settentrionali, soprattutto Nordest e parte del Centro, saranno interessate da piogge e temporali sull'area tirrenica. Ma la sorpresa arriverà con la neve che cadrà abbondante sui rilievi alpini, a quote via via più basse, in particolare sulla Lombardia orientale e sul Triveneto. Nel pomeriggio e nella serata, il tempo migliorerà gradualmente, con l'eccezione del Triveneto orientale, dove la neve continuerà a cadere a quote molto basse.

Il miglioramento temporaneo sarà seguito da un brusco calo delle temperature. Nel pomeriggio e nella serata, masse d'aria gelida di origine artica colpiranno l'arco alpino, portando venti freddi di Maestrale sul lato tirrenico e venti di Bora sul segmento più settentrionale adriatico. Domenica 3 Dicembre sarà caratterizzata da un forte crollo termico, con temperature ben al di sotto dello zero di notte e al primo mattino, anche di giorno.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, il tempo sarà generalmente buono, con qualche disturbo residuo nelle regioni del Sud e lungo il medio versante adriatico, dove potremmo vedere la possibilità di qualche debole nevicata anche a quote basse.

Guardando avanti ai prossimi giorni, il freddo maltempo sembra persistere all'inizio della prossima settimana. Continueremo a tenerti aggiornato su questa situazione in evoluzione.

Ricorda di restare al caldo e di prendere le precauzioni necessarie in vista di questo repentino cambiamento meteorologico. Continua a seguirci per gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo. (iLMeteo)

Allerta Rossa Protezione Civile per la giornata di oggi, sabato 2 dicembre 2023:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valcamonica, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Campania: Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi orientali

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Ombrone Gr-Alto

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

