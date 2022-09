Meteo: in questa folle Estate ora cambia tutto arrivano i temporali, le previsioni

Meteo: in questa folle Estate ora cambia Tutto prima del previsto. Non doveva forse essere un’Estate sempre assolata e calda da Nord a Sud da Maggjo a Settembre o ad Ottobre inoltrato?

No, qualcosa è andato e andrà storto, come in altre occasioni in questa folle Estate, ed ora una forte perturbazione, collegata a quel che rimane di fatto di un vero e proprio uragano Atlantico, si avvicina a grandi passi verso l’Europa e l’Italia.

Eloquenti, come di consueto, le immagini del satellite Meteosat, dall’alto del suo Occhio a 36.000 km d’altezza da cui nulla sfugge, ci mostrano uno scenario tanto interessante quanto inquietante: un complesso vortice ciclonico al largo del Golfo di Guascogna e ad ovest delle Isole Brittanniche si appropinqua insidioso verso il Vecchio Continente; lo trafiggerà duramente.

Tra pochi giorni ci penserà dunque l’Autunno, stavolta quello vero, quello astronomico, a dettar legge sulle cose e rimettere a posto le carte sparpagliate di un clima ormai sbandato e userà la mano a lui più congeniale: il ciclone d’Islanda, quest’immensa nuvolaglia che per almeno 6 mesi staziona a vicende alterne sull’Atlantico e che tra nuvole e piogge dispensa Acqua (e Vita) anche verso il Mediterraneo.

Suppergiù da Domenica 18 Settembre e nel corso della Prossima Settimana, in concomitanza poi con l’Equinozio d’Autunno, anche sull’Italia la cosiddetta Bella Stagione se ne andrà, distrutta da temporali, colpi di vento e addirittura dalla prima neve sulle cime e non solo sulle cime che, da lassù, ed a 1900m, nemmeno troppo in alto, ci dirà ehi, ci sono anch’io, ti eri dimenticato di me?

A quel punto dell’Estate che se ne va, non rimarranno solo gioie o dolori, ma soprattutto i Ricordi, di una Stagione, di una Vacanza, o perché no, soltanto di una Notte, una Stella. Come sempre. (iLMeteo)

In aggiornamento