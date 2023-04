Meteo: sfuriata temporalesca, colpirà molte regioni ecco l’evoluzione. Non accenna a stabilizzarsi l'atmosfera sul nostro Paese e anzi nei prossimi giorni ci attende un'ennesima sfuriata temporalesca che questa volta colpirà molte più regioni rispetto alle precedenti.

Su scala generale, attualmente, parte d'Italia sta ancora facendo i conti con una circolazione ciclonica che si è formata durante lo scorso weekend e che dopo aver attraversato da Nord a Sud gran parte del Paese ora ha collocato il suo centro motore sulla vicina Grecia, influenzando il tempo sul Belpaese.

Ecco dunque che anche per la giornata di Mercoledì 19 Aprile ci attendiamo condizioni di marcata instabilità sulle regioni del Sud e del Centro. Nel contempo, il quadro meteorologico comincerà a dare alcuni segnali di un nuovo peggioramento pure al Nord, segnatamente sulle regioni di Nordest.

Dal Nord Europa, infatti, scenderà di gran carriera un nocciolo d'aria fredda che scorrerà al di là dell'arco alpino, in direzione della Germania e della Francia, coinvolgendo così con parecchie note d'instabilità anche parte del Nord italia.

La giornata peggiore sarà tuttavia quella di Giovedì 20 quando piogge sparse e temporali colpiranno praticamente tutte le regioni settentrionali, specialmente l'area alpina, prealpina e l'alta pianura Padana, mentre al Centro-Sud l'instabilità atmosferica inizierà ad aumentare soprattutto nel pomeriggio, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici.

Nella cartina che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Giovedì 20 Aprile: nelle aree colorate in fucsia ci attendiamo accumuli di precipitazioni anche prossimi ai 70 mm, mentre saranno inferiori nelle zone colorate in blu e in azzurro. Andrà prestata molta attenzione ai fenomeni che localmente potranno risultare spesso temporaleschi e accompagnati da improvvise raffiche di vento e locali grandinate.

Arriviamo così alla vigilia del weekend, una giornata che sarà ancora instabile per le regioni del Nord, almeno nella prima parte, quando sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano. Si attenuerà invece l'instabilità al Centro e al Sud dove non saranno comunque da escludere improvvisi rovesci pomeridiane specialmente sui monti. Un generale miglioramento interverrà nel corso del pomeriggio e poi ancor di più in serata.

Sarà questo il preludio a un weekend decisamente meno turbolento? Sabato 22 Aprile una temporanea rimonta dell'alta pressione potrebbe regalarci una giornata soleggiata e pure calda per gran parte del Paese, anche se verosimilmente si tratterà solo di un fuoco di paglia visto che i centri di calcolo ci indicano segnali poco incoraggianti già per la domenica. (iLMeteo)

