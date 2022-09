Meteo: Svolta temporalesca! arriva grandine, vento e stop al caldo. Ecco dove con previsioni

Quello che è appena iniziato sarà probabilmente il weekend più caldo del mese di agosto, ma attenzione perché potrebbe essere anche quello che segnerà una svolta, in quanto, soprattutto domenica, potranno verificarsi i temporali più forti dell'estate.

Insomma, ci attende un fine settimana caratterizzato sì dal grande caldo, ma anche dal ritorno di violenti temporali.

Cerchiamo dunque di scoprire insieme dove si potranno verificare.

Già oggi sabato , nonostante un bel tempo inizialmente dominante, nel corso del pomeriggio un fronte temporalesco, inserito nel letto di fresche correnti atlantiche, lambirà i comparti alpini di confine e zone limitrofe dove sono attesi già i primi forti temporali, con il coinvolgimento verso sera dell'Alto Adige, dei rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Ma la vera svolta avverrà nella giornata di domenica quando, nonostante il persistere della grande calura, si noteranno i primi segnali di un cambiamento.

L'alta pressione inizierà a perdere di energia, aprendo la strada a masse d'aria fresca di origine scandinava. Quest'ultime valicheranno le Alpi portando ad una rapida ed evidente ingerenza temporalesca su molte zone del Nord.

La conseguenza di questo improvviso peggioramento sarà la presenza di nubi e piogge sin dal mattino sui comparti alpini e prealpini, in particolare su Piemonte orientale, Lombardia e gran parte del Trentino Alto Adige.

Col passare delle ore forti temporali si estenderanno anche ai settori di pianura lombardi, su alcuni tratti dell'Emilia e su tutto il Triveneto. Andrà prestata molta attenzione ai temporali che potranno assumere carattere di forte intensità con possibilità di grandinate, forti colpi di vento e nubifragi.

La fase temporalesca si sposterà poi ulteriormente verso oriente in serata quando rovesci temporaleschi insisteranno in forma più attiva su Friuli Venezia Giulia, Veneto e comparti centro-occidentali dell'Emilia.

Ci attendiamo inoltre un calo delle temperature al Nord, specie nelle aree maggiormente raggiunte dai temporali.

Sul resto del Paese, invece, l'estate proseguirà a gonfie vele con tanto sole e con clima ancora molto caldo, salvo per qualche nube sparsa in arrivo sui versanti adriatici, segnatamente tra Marche e Abruzzo. (iLMeteo)