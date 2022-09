Meteo: Temperature, l'anticiclone africano ondata di caldo con picchi di 40°C con. Ecco dove

Le temperature sono in ulteriore aumento ed un'ondata di caldo eccezionale è pronta ad avvolgere molte regioni del nostro Paese con punte che potrebbero addirittura sfiorare la soglia dei 50°C.

Farà caldo dunque, tanto caldo nei prossimi giorni per effetto di un'anticiclone africano sempre più invadente sia in area mediterranea sia su molte zone d'Italia. I venti bollenti in risalita direttamente dai comparti desertici del Sahara non si limiteranno solo a dare maggior energia all'alta pressione, ma contribuiranno in forma evidente all'aumento termico previsto ormai nell'immediato futuro.

Vediamo allora dove farà più caldo nei prossimi giorni e dove si potrà ancora godere di un clima meno rovente. Come spesso accaduto in questo periodo e per gran parte di questa estate, il grande caldo si andrà ancora una volta a concentrare sulle regioni del Mezzogiorno, ma anche sulla Sardegna. Sarà proprio sulle due isole Maggiori che nelle prossime 48/72 ore si registreranno i valori di temperatura più elevati. Basti pensare che su alcuni angoli di Sardegna e Sicilia la colonnina di mercurio arriverà a sfiorare la soglia dei 50°C. Salirà oltre quella dei 40°C invece su Calabria, Basilicata e Puglia.



Tanto caldo anche sul resto del Sud, mentre al Nord e su gran parte del Centro le temperature saliranno in forma meno evidente, senza raggiungere insomma punte estreme (almeno per ora).

A destare preoccupazione però non è solo l'intensità del caldo bensì anche la durata. Nonostante il picco di caldo si raggiungerà tra mercoledì e giovedì (specie al Sud), la situazione non sembra voler cambiare nemmeno nel medio/lungo termine. Anzi, a cavallo del weekend le colonnine di mercurio potrebbero fare un ulteriore balzo in avanti al Centro-Nord quando il caldo si farà davvero intenso con valori prossimi ai 39-40°C anche su molti tratti della Val Padana specie nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in Toscana, Umbria e Lazio. Qui l'aumento dei tassi di umidità contribuirà inoltre a mantenere alte pure le temperature notturne anche se il calare delle ore di luce rispetto ai due mesi precedenti potrebbe venirci in contro limitando così la crescita dei termometri. (iLMeteo)

In aggiornamento