Meteo: Torna la pioggia e temporali e grandine. Ecco dove colpiranno con previsioni

Nonostante in queste ultime 24 ore l'atmosfera abbia ritrovato una relativa quiete, il quadro meteorologico è ben lungi dal mettersi totalmente tranquillo. Anzi, tra la Germania e la Repubblica Cieca, la presenza di un vortice di bassa pressione sarà alla base di un nuovo peggioramento pronto a riportare non solo la pioggia, ma anche temporali e locali grandinate.



Vediamo meglio nel dettaglio come evolverà la situazione nelle prossime ore e quali saranno le zone a rischio fino a sera.

In mattinata, mentre sulle regioni del Sud e del Centro domineranno i cieli quasi sereni e un buon soleggiamento, ecco che i primi segnali dell'annunciato peggioramento saranno già ben evidenti sulle aree alpine centro-orientali specie sui rilievi lombardi, quelli del Trentino e del Friuli Venezia Giulia. Su questi settori i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio temporalesco.



Un po' di nubi sparse si estenderanno anche al resto del Nord dove la situazione meteo si aggraverà però nel corso del giorno.

Rovesci e temporali infatti, si metteranno in viaggio dai rilievi verso i comparti pianeggianti.

A rischio soprattutto le pianure di Piemonte, Lombardia e gran parte del Triveneto. I temporali potranno essere inoltre accompagnati da qualche locale ed isolata grandinata.

Tra il pomeriggio e la sera saranno coinvolte da alcuni rovesci temporaleschi anche il Ponente ligure e l'Emilia mentre continueranno a cadere piogge sparse su tutto l comparto alpino e prealpino.

Nel corso della serata tuttavia, assisteremo ad una rapida attenuazione dei fenomeni con residui rovesci su Piemonte ed Emilia centrale, ma qualche pioggia raggiungerà l'area tirrenica del Sud specie la Sicilia occidentale e le coste campane.

Prima di concludere vi segnaliamo inoltre che sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso per la giornata di Mercoledì 2 Settembre, un avviso di allerta gialla per alcune zone del Veneto e per la precisione su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.



Per ulteriori dettagli potete consultare il bollettino delle criticità e delle allerte meteo direttamente all'interno del sito della Protezione Civile. (ilMeteo)