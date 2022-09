Meteo: Weekend, rovesci e temporali ma anche Sole con oltre i 35-37°C. Ecco il dettaglio

Il vortice di bassa pressione responsabile della fase di maltempo che in questi giorni ha colpito molte regioni d'Italia si è ormai spostato verso la Grecia. Nonostante il meteo abbia dato già importanti segnali verso un ritorno alla stabilità con l'anticiclone di nuovo in cattedra, alcune zone del Paese rimarranno ancora parzialmente disturbate da una residua incertezza anche nel corso dell'imminente weekend.

Visto che il bel tempo non sarà dunque cosa per tutti, vediamo più nel dettaglio dove potranno ripresentarsi rovesci e temporali tra Sabato e Domenica.

Sabato 8 agosto, come detto, sentiremo ancora un po' gli effetti del vortice ciclonico in transito ormai verso la Grecia. Ci attendiamo dunque alcuni acquazzoni, specie su bassa Campania, Calabria tirrenica in estensione poi anche alle coste messinesi. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione ancora piuttosto importante dai quadranti settentrionali con mare localmente mosso in particolare lo Ionio, il basso tirreno e l'Adriatico. Nelle ore più calde non escludiamo anche qualche improvviso acquazzone sui comparti alpini lombardi e del Trentino Alto Adige.

Sul resto del Paese invece, l'alta pressione sarà sempre più protagonista e registreremo condizioni meteo decisamente più estive, con tanto sole e valori termici diffusamente oltre i 30°C durante il pomeriggio.

Domenica 9, avremo un ulteriore espansione del promontorio di alta pressione sub-tropicale sul bacino del Mediterraneo e di conseguenza anche sull'Italia. Per questo ragione il sole splenderà su tutti i settori con le temperature massime che si porteranno fin verso i rovesci e temporali al Nord ed oltre i 35-37°C tra Toscana e Lazio. Anche i venti sono previsti in generale attenuazione lungo le coste con mari in prevalenza calmi o al più poco mossi. Via libera quindi a una giornata tipicamente estiva a parte qualche residuo annuvolamento su bassa Campania, Basilicata e Alpi centrali specie durante il pomeriggio quando non saranno totalmente esclusi alcuni brevi rovesci. (iLMeteo)