Meteo Weekend: ultimo respiro d’estate prima della svolta autunnale
L’alta pressione africana porta sole e caldo fuori stagione, ma una perturbazione atlantica è pronta a cambiare lo scenario
Estate agli sgoccioli sull’Italia
L’Italia si prepara a vivere l’ultimo weekend estivo prima di un vero cambio di stagione. Il Paese è ancora sotto l’influenza di un anticiclone africano che regala cieli sereni e temperature sopra la media. Nonostante il calendario segni la seconda metà di settembre, il clima ricorda ancora piena estate, soprattutto nelle regioni centro-meridionali.
Sabato 20 settembre: sole e caldo anomalo
La giornata di sabato sarà dominata da tempo stabile e soleggiato. Le temperature massime toccheranno punte di 34-35°C al Sud, in Sicilia e in alcune zone interne del Centro Italia. Al Nord e nelle aree interne del Centro le notti resteranno fresche, offrendo sollievo dal caldo diurno. Possibili nubi passeggere sui rilievi, ma senza rischio di piogge. Una giornata perfetta per una gita o per godersi le ultime ore di mare.
Domenica 21 settembre: primi segnali di cambiamento
La situazione inizierà a mutare. Al mattino resisterà il bel tempo, ma con l’avanzare della giornata arriveranno le prime piogge deboli in Valle d’Aosta e sui rilievi piemontesi. Nel pomeriggio e in serata sono attesi temporali e fenomeni più intensi, soprattutto tra Valle d’Aosta, Piemonte e ovest Lombardia.
Maltempo in arrivo: svolta autunnale
Tra la notte e l’inizio della prossima settimana la perturbazione si estenderà al resto del Nord e poi al Centro, con piogge diffuse e temporali. Questo peggioramento segnerà l’inizio di una fase più autunnale, con il ritorno delle piogge stagionali e temperature in progressivo calo.
Conclusioni
Dopo settimane di caldo anomalo a settembre, l’estate 2025 si avvia alla conclusione, lasciando spazio ai primi colori autunnali e alle piogge di stagione. Un passaggio importante che riporta la circolazione atmosferica su binari più consoni al periodo.
Scritto da Redazione
Giornalista di InfoOggiLeggi altri articoli