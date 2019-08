Migranti, Salvini cede a Conte: 27 minori sbarcano da Open Arms

ROMA 18 AGOSTO - Sono sbarcati a Lampedusa i 27 minori a bordo della Open Arms, con Salvini che cede a Conte dopo l'ultima lettera arrivata da Palazzo Chigi. "Do mio malgrado disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli" allo sbarco dei minorenni: così il ministro dell'Interno, che parla però di "precedente pericoloso" e fa sapere che già 8 in realtà si sono dichiarati maggiorenni. Altri 57 migranti intanto sono giunti a Lampedusa dopo che erano stati avvistati su un barcone davanti l'isolotto di Lampione. Sconfessato dal vescovo un prete che nel Frusinate sosteneva Salvini criticando i soccorsi in mare.