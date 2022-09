Ministro Speranza ha firmato ordinanze. Ecco le regioni che passano in Zona Arancione

Ministro Speranza ha firmato ordinanze. Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento in arancione

ROMA, 12 FEB - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze che portano in arancione le tre regioni, Abruzzo, Liguria, Toscana - e la provincia di Trento, e che saranno valide a partire da domenica.



Via libera del Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al dl che proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni, anche di colore giallo, dal 15 al 25 febbraio.



Sale a 0,95 l’indice di contagio Rt in Italia, contro lo 0,84 della settimana scorsa (e di quella precedente). È quanto emerso dal monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss. Un quinto delle infezioni in Italia causato dalla “variante inglese”. In Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia e Toscana l’incidenza è superiore alla media.

