Previsioni meteo. Splendido weekend di maggio: l'anticiclone riporta il sole in Italia

Fine settimana di sole e caldo in arrivo: l'anticiclone prende possesso del paese

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da una svolta meteorologica: l'anticiclone africano, dopo un lungo periodo di assenza, si farà largo nel cielo italiano, portando con sé giornate soleggiate e temperature in aumento.

Sabato 11 e domenica 12 maggio: tempo stabile, ma con alcuni rovesci*

Con l'avvicinarsi della Festa della Mamma, il clima si prepara a sorprenderci con un manto di serenità su molte regioni del Paese. Tuttavia, non mancheranno le tipiche brevi piogge primaverili, soprattutto sulle coste calabresi e nelle regioni orientali della Sicilia, dove un vortice ciclonico si allontanerà verso la Grecia.

Ritorno del sole e dell'aumento termico

Dopo le giornate grigie e fresche che hanno caratterizzato le ultime settimane, l'arrivo dell'anticiclone porterà un'esplosione di luce e calore. Le giornate di Sabato e Domenica saranno dominate da ampi spazi di sole, con temperature che potrebbero raggiungere i 30°C, soprattutto sulle pianure settentrionali e centrali.

Breve instabilità pomeridiana e locali temporali

Nonostante la prevalenza del bel tempo, nel corso del pomeriggio di Domenica aumenterà l'instabilità atmosferica sulle zone montuose, con la possibilità di qualche temporale isolato lungo l'arco alpino.

Un weekend da godersi, con un occhio al cielo

In conclusione, il prossimo weekend si preannuncia come un'opportunità da non perdere per godersi il sole e il caldo primaverile, anche se non mancheranno alcuni disturbi nel corso del pomeriggio. Tuttavia, bisognerà restare vigili, poiché nella successiva settimana potrebbe tornare l'instabilità meteorologica a bussare alle porte del Bel Paese.