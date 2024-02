Miss Carnevale di Castrovillari è Ginevra Pia Grande

Sotto il cielo stellato del Proto-convento Francescano di Castrovillari, l’eleganza ha brillato più intensamente che mai durante la prima tappa di Miss Italia Calabria. La nuova stagione del concorso di bellezza più prestigioso e longevo d’Italia si è aperta con una splendida manifestazione inserita nel ricco cartellone di eventi della 66esima edizione del Carnevale di Castrovillari. La serata ha offerto al pubblico uno spettacolo che ha coniugato moda, musica e danza, culminando nell'incoronazione di Ginevra Pia Grande come Miss Carnevale di Castrovillari. A conquistare il secondo posto è stata Anna Pighini. Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Framesi è stata la terza classificata Sara Grandi. La quarta classificata è Francesca Salimbeni, al quinto posto Elena Cucunato, mentre la sesta classificata è Diana Mantovani.

Con grande soddisfazione ed entusiasmo, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo Gerardo Bonifati, direttore artistico di questa bellissima manifestazione. Questo è il carnevale più importante della nostra Regione. Siamo felici di aver aperto la stagione in questo meraviglioso contesto. I nostri più sinceri complimenti vanno alla squadra della proloco per l’impeccabile organizzazione. Sul palcoscenico, abbiamo potuto apprezzare la voce della giovanissima e talentuosa Desirèe Malizia. Ringraziamo Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, madrina di questa serata. Ringraziamo i genitori che fanno tanti sacrifici e percorrono molti chilometri per sostenere le aspiranti miss che hanno deciso di mettersi in gioco. Invitiamo le ragazze calabresi a unirsi a noi in questa fantastica avventura. Un ringraziamento speciale va alla nostra super squadra. La nuova stagione si preannuncia ricca di sorprese».

La scelta di Castrovillari come sede per la prima selezione di Miss Italia Calabria non è casuale. La città è rinomata per il suo Carnevale vivace e colorato, che attira visitatori da tutto il Paese. Questo evento unico, caratterizzato da costumi elaborati, maschere tradizionali e una fervente atmosfera festosa, ha offerto il contesto ideale per unire la tradizione carnascialesca alla ricerca della bellezza e dell'eleganza.

Il presidente della Proloco di Castrovillari Eugenio Iannelli: «Siamo orgogliosi di aver ospitato Miss Italia Calabria. È stata una grande serata con un grande pubblico. La kermesse si unisce perfettamente con la bellezza del Carnevale di Castrovillari, ricco di sfilate e numerosi eventi in cartellone che riguardano la danza, lo spettacolo, lo sport, la cultura e il teatro».

Il direttore artistico del Carnevale di Castrovillari Gerardo Bonifati ha augurato alle aspiranti miss di: «Realizzare i propri sogni e vivere con spensieratezza questi momenti di gioia che il nostro Carnevale sa regalare. Miss Carnevale di Castrovillari ci accompagnerà nei prossimi appuntamenti della nostra manifestazione a cui parteciperanno anche gruppi stranieri per dare un tocco di internazionalità all’evento. Il Carnevale di Castrovillari è un carnevale di maschere. Dal punto di vista culturale e tradizionale, ci leghiamo alla farsa del Quintana tenuta 1635 testimoniando così la storicità dell’evento».

La nuova stagione di Miss Italia Calabria ha brillato con un fascino senza tempo, regalando al pubblico uno spettacolo originale che ha celebrato la gloriosa storia del concorso di bellezza più amato d'Italia e il suo ruolo nella cultura e nella società italiana. L'evento, impreziosito dalle coreografie del corpo di ballo diretto con maestria da Lia Molinaro, ha proiettato il pubblico attraverso i momenti indimenticabili che hanno plasmato la lunga tradizione di Miss Italia, creando un connubio perfetto tra passato e presente. La super finalista di The Voice Italy Kids Desiree Malizia, a soli 14 anni, ha incantato il pubblico sulle note di Joss Stone e Mina.

La serata è stata condotta con maestria dai presentatori Andrea De Iacovo e Linda Suriano, che hanno saputo coinvolgere il pubblico con il loro carisma e il loro entusiasmo contagioso. La direzione artistica di Linda Suriano ha saputo coniugare la tradizione di Miss Italia con un tocco di modernità.

Miss Carnevale di Castrovillari Ginevra Pia Grande: «Sono emozionatissima e felice per questa vittoria, che sicuramente non mi aspettavo. Ho condiviso tanti bei momenti insieme alle altre ragazze. Mi sono divertita molto. In questa esperienza, darò il meglio di me».

A proclamare la vincitrice della prima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Pippo Campolongo (consigliere CDA Pro Loco Castrovillari), Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Zari Mastruzzo (Miss Calabria +), Vincenzo Loccisano (Miluna, “L’arte del gioiello” Castrovillari), Annarita Cardamone (ufficio stampa Carnevale di Castrovillari), Alessandro Di Dieco (imprenditore), Salvatore Garbato (truccatore delle dive), Giuseppe Pirillo (Framesi), Valentina Zinno (giornalista), Anna De Gaio.

La madrina d’eccezione di questa selezione, Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, ha affermato: «Partecipare alla prima selezione con questo titolo è un’emozione fortissima. Nel backstage ho rivissuto tutte le sensazioni che ho provato alla mia prima tappa provinciale in Piemonte. Ricordo benissimo la mia voglia matta di mettermi in gioco e iniziare a frequentare questo mondo. Consiglio alle aspiranti miss di essere sempre sé stesse, spontanee e semplici. Ringrazio due persone straordinarie: Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. Linda è stata la mia spalla durante la finale di Miss Italia».

Denise Ubbriaco