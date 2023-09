Miss Italia Calabria. Centofanti è Miss Sport Givova ai Laghi di Sibari, mentre Daniela Tedesco conquista il web

Sotto il suggestivo manto stellato che sovrasta i Laghi di Sibari, la ventitreesima tappa di Miss Italia Calabria ha catturato l'attenzione di un'ampia platea. In questa serata intrisa di fascino e grazia, il concorso di bellezza più longevo e amato del Bel Paese ha incoronato Miss Sport Givova Calabria 2023. La neovincitrice Sara Centofanti si è assicurata un ambito pass per le prefinali del concorso nazionale Miss Italia, un palcoscenico in cui avrà l'opportunità di brillare insieme alle bellezze provenienti da ogni angolo d'Italia.

Tra le sfavillanti protagoniste che hanno solcato la passerella, Giorgia Perciavalle si è posizionata al secondo posto, seguita al terzo posto da Martina Nisi.

La magia della ventitreesima tappa di Miss Italia Calabria ha illuminato la notte dei Laghi di Sibari, regalando uno spettacolo indimenticabile. Non solo un omaggio alla bellezza delle aspiranti miss, ma un tributo alle radici e alla cultura che rendono questa Regione così affascinante.

I Laghi di Sibari sorgono nel suggestivo golfo di Taranto, abbracciando la pittoresca cittadina di Sibari, all'interno del comune di Cassano allo Ionio (CS). Un rifugio incantato in cui la bellezza selvaggia e la quiete si fondono in un abbraccio inebriante. Un'esperienza per i sensi che incanta lo sguardo, accarezza la pelle e nutre l'anima. Un luogo in cui la tranquillità delle acque si sposa con la maestosità delle montagne, la brezza marina si intreccia con il profumo dei verdi prati circostanti. Quest'oasi naturale si estende in un'ampia area pianeggiante nel nord della Calabria, emergendo come una delle gemme turistiche più incantevoli del Meridione italiano.

I Laghi di Sibari nascono dalla bonifica di una palude risalente agli anni '70: un progetto visionario portato avanti grazie all'intraprendenza di imprenditori provenienti dal Friuli. Questi pionieri hanno dato vita a una metamorfosi che ha trasformato una terra dimenticata in un vero paradiso naturale.

Oggi, i Laghi di Sibari rappresentano un'opera di rinascita, una sinfonia di biodiversità e bellezza che sfida il tempo. Le acque che un tempo erano stagne sono diventate luoghi di riflessione e contemplazione, e le terre circostanti, prima abbandonate, sono ora una celebrazione della vitalità e della rinascita.

Miss Italia Calabria guida il nostro sguardo curioso attraverso scenari incantati in cui il mare cristallino accarezza spiagge dorate, mentre maestose montagne si stagliano all'orizzonte. Un invito a immergersi nell'essenza autentica della Calabria e a scoprire il suo battito segreto che anima ogni angolo di questa terra. Paesaggi da togliere il fiato fanno da sfondo a storie avvincenti, tradizioni radicate e dialetti unici che tessono la trama incantevole della nostra amata Regione.

Il tour di Miss Italia Calabria è come un caleidoscopio che mostra una varietà di colori, forme e sfumature che rendono la Calabria un luogo unico al mondo.

Il sorprendente duo di presentatrici composto da Larissa Volpentesta e Linda Suriano ha catturato l'attenzione del pubblico sin dal primo istante facendo brillare ogni concorrente sulla passerella e mettendo in risalto le loro caratteristiche uniche.

Un'atmosfera carica di emozioni ha avvolto il palcoscenico, mentre uno straordinario cortometraggio ha narrato in modo coinvolgente la storia affascinante di Miss Italia, dai primi passi nel lontano 1939 fino alle sfide avanguardistiche del presente. Questo sentito omaggio alle divinità del passato, tra le quali brillano luminose icone intramontabili come Sophia Loren e Gina Lollobrigida, ha reso vive le memorie delle stelle che hanno illuminato il percorso di questo prestigioso concorso di bellezza.

Guidato dalla contagiosa energia delle giovani allieve del corso teatrale presso la Carli Fashion Academy, sotto la direzione attenta di Francesca Marchese e con testi sapientemente curati da Carola Cesario, il cortometraggio ha preso vita, infondendo un nuovo splendore nella storia di Miss Italia. Le coreografie di Lia Molinaro hanno aggiunto un tocco di grazia all'evento.

I Free Love, il gruppo indie-pop Made in Calabria, composto dal trio di artisti Michele Mirabelli, Anna Francesca Ripoli e Domenico Sposato, hanno scaldato il pubblico con la i loro brani “Un mi toccà” e “Mordi Eva”, dimostrando ancora una volta la loro abilità nel creare atmosfere accattivanti e ritmi coinvolgenti.

Il mago illusionista Giandomenico Morello ha conquistato gli spettatori con numeri originali scatenando fragorose risate. Un'esplosione di divertimento che ha aggiunto un tocco di ilarità alla serata.

A proclamare la vincitrice della ventitreesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesco Pappaterra (mental coach), Grazia Chiappetta (ballerina e scrittrice), Antonio Iannicelli (giornalista), Giuseppe Pirillo (Framesi), Gaetano Zaccato (professore di matematica e componente dell’associazione Laghi di Sibari), Francesco De Rosis (presidente del Circolo nautico Vivere il Mare), Vincenzo Iantorno (attore), Roberto Oliveri (attore), Alessandro Mauro (commercialista), Vittorio Caputo (area manager Lindt), Marianna Carbone (Miss Sport Givova Calabria 2022), Giandomenico Morello (mago illusionista).

Miss Sport Givova Calabria 2023 ha affermato quanto segue: «Ho provato emozioni veramente bellissime, soprattutto perché questo è un titolo al quale tengo tanto essendo un’istruttrice e una giocatrice di basket. Da Miss Italia mi aspetto un percorso di crescita. Spero di acquisire maggiore sicurezza in me stessa. Direi che ci sto riuscendo. Sogno di diventare una modella e di lavorare nell’ambito dello sport e con i bambini».

Luigi Guaragna, presidente dell'associazione Laghi di Sibari che ha voluto fortemente la realizzazione dell’evento, ha dichiarato che: «L’associazione si pone diversi obiettivi e, tra questi, anche la bellezza. Siamo in uno scenario unico tra archeologia, storia, cultura e, soprattutto, mare e nautica. Siamo contenti di aver ospitato il concorso di Miss Italia. Speriamo di portare fortuna alla nostra miss».

Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria, ha ringraziato l’associazione Laghi di Sibari e, in particolare, il presidente Luigi Guaragna per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa manifestazione ed ha aggiunto che «Miss Italia Calabria rappresenta un'opportunità straordinaria per celebrare e valorizzare non solo la bellezza delle partecipanti, ma anche il ricco patrimonio culturale e territoriale della nostra Regione. Mentre ci avviciniamo alla finalissima, auguriamo a tutte le partecipanti di vivere al meglio questa avventura».

Denise Ubbriaco