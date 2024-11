Mister Maran pre Brescia-Cosenza: tattica, obiettivi e riflessioni (Video)

Mister Rolando Maran ha incontrato la stampa in vista della sfida tra il Brescia e il Cosenza, approfondendo vari aspetti del gioco e del cammino della sua squadra in questo campionato di Serie B.





Alla domanda sul ruolo dei marcatori, Maran ha sottolineato l'importanza di una rosa capace di segnare con numerosi giocatori. “È positivo che ci siano più uomini a segno”, ha affermato. “Questa varietà stimola tutti e offre sicurezza nel sapere che possiamo fare affidamento su più soluzioni per sbloccare la partita.”





Strategia e Adattamento

Riguardo alla gestione delle partite recenti, in particolare contro lo Spezia e la Sampdoria, Maran ha spiegato che per lui è fondamentale mantenere coerenza e autenticità nel suo approccio: “Essere se stessi è essenziale in ogni lavoro, soprattutto nel calcio. La squadra ha dimostrato di saper lottare e adattarsi ai momenti di difficoltà.” La capacità di soffrire in alcuni frangenti della gara viene vista da Maran come una qualità importante, che rafforza il collettivo e prepara il Brescia a fronteggiare situazioni complesse.





Verso la Sosta: Continuare con Spirito e Determinazione

Maran ha dichiarato che il cammino della squadra proseguirà con determinazione fino alla sosta, a partire dalla partita contro il Cosenza, considerata una tappa cruciale per consolidare i risultati ottenuti finora. “La nostra partita è iniziata contro lo Spezia e finirà solo dopo il fischio finale con il Cosenza”, ha ribadito. La speranza è di arrivare alla sosta con un bilancio positivo, che premi il lavoro e la resilienza della squadra.





Il Punto sugli Infortunati

Buone notizie anche dal fronte degli infortunati: Moncini e Galazzi sono tornati ad allenarsi con il gruppo, aumentando le opzioni per Maran. Tuttavia, per Bisoli e Fogliata il recupero completo sarà possibile solo dopo la sosta.





L'Atteggiamento delle Seconde Linee

Riconoscendo l'impatto dei giocatori “di riserva” nelle ultime partite, Maran ha elogiato il contributo delle cosiddette seconde linee, come Bertagnoli, entrato con grande energia nelle fasi finali. “È la squadra nella sua totalità che consente a ogni giocatore di dare il massimo,” ha dichiarato, indicando che l’equilibrio della rosa è una risorsa per mantenere il livello della squadra.





La Sfida con il Cosenza: Non Solo una Partita

La partita con il Cosenza riveste un significato particolare, segnando una rivalità accesa da una storica serata di qualche anno fa. “Non sarà mai più una partita come le altre,” ha commentato Maran, dimostrando consapevolezza dell’importanza emotiva e simbolica di questa gara per i tifosi.





Con il giusto equilibrio tra esperienza e passione, Mister Maran ha lasciato intendere che il Brescia è pronto a lottare fino alla fine di questa prima fase di stagione, puntando su un gruppo coeso e motivato.