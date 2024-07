Mistero a Reggio Calabria: rapimento e ritrovamento choc di una psicologa

Scomparsa e ritrovamento choc di una psicologa: indagini in corso per far luce sull'accaduto

REGGIO CALABRIA 22 MAR. - Un evento sconcertante ha turbato la comunità di Reggio Calabria: una psicologa 53enne, attiva nel campo dell'antiviolenza, è stata vittima di un rapimento durato meno di un giorno. Il caso, che si sospetta essere un avvertimento, ha mobilitato i carabinieri locali alla ricerca di risposte.

La vicenda ha avuto inizio ieri mattina, quando la donna, responsabile di un noto centro antiviolenza, ha lasciato il suo ufficio intorno alle 9.30 per un appuntamento con un avvocato, impegnato in cause legate alla violenza sulle donne. Le indagini preliminari suggeriscono che la psicologa sia stata approcciata da una sconosciuta nell'androne dell'edificio e, da quel momento, ha perso ogni ricordo degli eventi successivi. L'ipotesi che la donna sia stata drogata e poi trasportata via in auto è al centro delle attenzioni degli inquirenti, che non escludono la partecipazione di più individui nel rapimento.

Il marito della vittima l'ha ritrovata stamattina, poco dopo le 7, nei pressi della loro abitazione. Attualmente, la psicologa è ricoverata in stato di shock al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è sottoposta a controlli approfonditi.

Le autorità giudiziarie di Reggio Calabria, informate dell'accaduto, hanno dato il via a un'indagine per far luce sull'accaduto e stabilire le circostanze in cui la donna è stata trattenuta nelle 24 ore di assenza. Gli investigatori attendono il miglioramento delle condizioni di salute della psicologa per poterla interrogare e ottenere dettagli che possano aiutare a risolvere il mistero dietro questo inquietante episodio.

La comunità In attesa di sviluppi, si stringe attorno alla vittima e alla sua famiglia, sperando in una pronta risoluzione del caso e nel ritorno alla sicurezza e alla tranquillità che caratterizzano la vita nella città calabrese.