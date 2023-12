Mons. Claudio Maniago e il Sindaco Daniele Vacca inaugurano la nuova Cappella del presidio dell'ospedale di Soverato.

SOVERATO, 07 NOV. - È stata inaugurata oggi, all'Ospedale di Soverato, la nuova Cappella del Presidio alla presenza dell'Arcivescovo monsignor Claudio Maniago. Una mattinata di intensa e significativa partecipazione durante la quale monsignor Maniago, accompagnato dal cappellano don Enzo Iezzi, direttore dell"Ufficio per la Pastorale della Salute, ha visitato gli ammalati dei reparti del nosocomio, soffermandosi e pregando con loro. All'inaugurazione era presente il sindaco della cittadina jonica Daniele Vacca, il direttore amministrativo Pagnotta e il direttore del Presidio Ospedaliero Rita Marasco.

È seguita la Celebrazione Eucaristica alla presenza del parroco di Soverato Marina don Alfonso Napolitano, di Padre Gianmaria, guardiano dei frati cappuccini del convento di Chiaravalle Centrale, del diacono Giuseppe Maugeri e dell'accolito Simone Samà.

La nuova Cappella si trova all'ingresso dell'Ospedale, in un luogo funzionale e decoroso ed è stata dedicata alla Vergine del Santo Rosario.

Monsignor Maniago ha ringraziato quanti hanno contribuito per la realizzazione della nuova Cappella, luogo per chi cerca conforto nella preghiera, sia per gli ammalati che per le famiglie e il personale impegnato nel servizio alle persone fragili e sofferenti.