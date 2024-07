Montauro (Cz): allarme sicurezza per l'invasione dei cinghiali in via Giardino Nuovo

MONTAURO (CZ): Allarme sicurezza per l'invasione dei cinghiali in via Giardino Nuovo

Montauro, Catanzaro - Cresce la preoccupazione tra i residenti di via Giardino Nuovo, nella zona marittima di Montauro, per l'invasione di un gruppo di cinghiali che sta mettendo a rischio la sicurezza delle persone e delle proprietà. Gli abitanti della zona, infatti, denunciano da settimane la presenza di circa otto cinghiali, alcuni di grandi dimensioni, che devastano l'area, rappresentando una minaccia reale e concreta.

La minaccia per la sicurezza pubblica

I residenti, esasperati dalla situazione, hanno inviato segnalazioni e materiale fotografico a Irriverentemente.com per testimoniare la gravità del problema. "La situazione è insostenibile," dichiara uno dei residenti. "Ogni giorno siamo costretti a fare i conti con i danni provocati dai cinghiali e a temere per la nostra sicurezza e quella dei nostri animali da compagnia. Anche le auto parcheggiate non sono più al sicuro."

Impatti sul turismo e sull'immagine del comune

La presenza dei cinghiali non solo mette in pericolo i residenti locali, ma rappresenta anche un grave rischio per i villeggianti che soggiornano in una rinomata struttura ricettiva situata nelle vicinanze. La struttura, già piena di turisti provenienti da tutta Italia, rischia di subire un danno d'immagine significativo, che potrebbe avere ripercussioni negative sull'intero comune di Montauro.

L'appello alle autorità competenti

I residenti hanno formalmente presentato una richiesta all'ufficio competente Atc Catanzaro 2 di Soverato, sollecitando un intervento immediato per la cattura e la rimozione dei cinghiali dalla zona. La situazione richiede un'azione urgente per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà, ripristinando la tranquillità in via Giardino Nuovo e proteggendo l'immagine turistica del comune.

Una richiesta di intervento tempestivo

Gli abitanti di via Giardino Nuovo, pur comprendendo le difficoltà legate alla gestione della fauna selvatica, chiedono soluzioni efficaci e rapide. La speranza è che le autorità competenti rispondano prontamente a questo appello, mettendo fine a una situazione che è diventata ormai insostenibile.

In attesa di una risposta dalle autorità, i residenti di via Giardino Nuovo continuano a vivere nel timore di nuovi attacchi e ulteriori danni. La comunità di Montauro si augura che le istituzioni possano intervenire al più presto, adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini e dei turisti che scelgono questo splendido comune per le loro vacanze.