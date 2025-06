Montauro: il Commissario Giacobbe annuncia la riapertura temporanea del passaggio sul torrente Franco.

Tempo di lettura: ~2 min

Montauro: riapertura temporanea del passaggio veicolare in Alveo sul torrente Franco

Un segnale concreto di attenzione verso la comunità di Montauro arriva dal Commissario Prefettizio Francesco Giacobbe, che ha programmato, presso la sede comunale, un incontro per definire nell’immediato la riapertura del passaggio all’interno del torrente Franco, arteria strategica per rimettere in contatto la frazione di Calalunga con Pietragrande e dare respiro alle attività stagionali turistiche presenti sul territorio.

Nel pomeriggio di martedì si sono riuniti su invito del Commissario Giacobbe, presso la sede comunale di Montauro, l'impresa esecutrice SIFIL srl, i tecnici redattori del progetto Ing. Felice Stefano Marascio (Direttore dei lavori), Arch. Edoardo Servello (Responsabile sicurezza), Ing. Adriano Voci ed Ing. Giuseppe Pellegrino, i tecnici comunali Ing. Vittorio Procopio ed Arch. Saverio Grillone.

La riunione si è conclusa concordando una serie di interventi urgenti e volti alla riapertura temporanea del citato passaggio, prevista per l’inizio del mese di Luglio (probabile data 05/07/2025) e con richiusura dela stesso - per permettere il completamento dei lavori nel rispetto del cronoprogramma di finanziamento - per il giorno 07/09/2025.

Il Commissario ha dato, inoltre, indicazioni per la predisposizione di un sistema di gestione della viabilità, con lo scopo di decongestionare il tratto che va dallo stesso torrente Franco sino in Località Pietragrande.

La risoluzione di queste annose criticità, motivo di ansia e stress per gli operatori turistici e balneari, unita alle tante altre azioni messe in moto a pochi giorni dall’insediamento dimostrano l'attenzione da parte del Commissario Giacobbe per Montauro, con l’intento, tra l'altro, di rendere il territorio comunale maggiormente fruibile per chi sceglie Montauro come meta delle proprie vacanze estive.