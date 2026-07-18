Montevergine Arte Contemporanea, si presenta la monografia dedicata a Eliana Adorno

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Siracusa - «Eliana Adorno. Anatomia della verticalità». È il titolo della monografia, la prima dedicata all’artista siracusana, che sarà presentata sabato 25 luglio 2026, alle ore 19 negli spazi della Montevergine Arte Contemporanea (via Serafino Privitera 6/8, Ortigia). Dialogherà con l’artista Marilena Vita, curatrice del volume. Ad accompagnare la serata sarà il duo Meraki, composto da Sofia Ciringione (voce) e Sebastiano Failla (percussioni).



La monografia «Eliana Adorno. Anatomia della verticalità», a cura di Marilena Vita (membro di AICA International) e pubblicata da Diomedea Edizioni, ripercorre il percorso scultoreo dell'artista attraverso le principali serie scultoree – Femelles, Teste e Torri – e restituisce una visione unitaria della sua ricerca, nella quale corpo, materia, memoria e verticalità si intrecciano in una dimensione simbolica, rituale e archetipica. Il catalogo, riccamente illustrato con le immagini delle opere, include saggi critici in italiano e in inglese, offrendo al lettore strumenti interpretativi per comprendere la complessità della ricerca di Eliana Adorno.



La conversazione tra l'artista e Marilena Vita verterà sul lavoro di ricerca che ha portato alla realizzazione della monografia e sui temi che attraversano la pratica scultorea dell'artista, dando al pubblico l'opportunità di approfondire un percorso creativo sviluppato nell'arco di oltre vent'anni di ricerca.



Il duo Meraki tradurrà in musica la tensione ascensionale della materia, in un dialogo con l'universo artistico di Eliana Adorno. Le sonorità profonde dell'udu drum, antico strumento in terracotta, evocheranno la forza primordiale della terra, mentre la voce si eleverà come gesto interiore, dando vita a un paesaggio sonoro che accompagnerà il pubblico in un'esperienza di ascolto e contemplazione. La firma delle copie e un brindisi in onore dell’artista concluderanno la serata.



Eliana Adorno (Floridia, 1965) è una scultrice in ceramica. Ha esposto in sedi prestigiose come la Pinacoteca di Brera, la GAM di Palermo e il Museo Bellomo di Siracusa. Nel 2025 è stata inserita nell'Atlante dell'Arte Contemporanea 2026 (Giunti), presentato al MoMA di New York. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra cui il MIM – Museum in Motion e la GAM di Palermo.





Contatti

Montevergine Arte Contemporanea

Via Serafino Privitera 6/8 - Ortigia – Siracusa

Tel. +39 348 3312032