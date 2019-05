Aldo Moro: Mattarella depone corona fiori in via Caetani

ROMA, 9 MAGGIO - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, a Roma, sotto la lapide che ricorda Aldo Moro, ucciso 41 anni fa: era il 9 maggio del 1978. Alla commemorazione hanno partecipato anche i presidenti del Senato Elisabetta Casellati e della Camera Roberto Fico, il sindaco di Roma Virginia Raggi, il vicepremier Luigi Di Maio, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il vicepresidente del Csm David Ermini. Via Caetani è il luogo dove le Brigate Rosse fecero ritrovare il corpo del presidente della Dc, nel bagagliaio di una Renault 4, al termine di un rapimento durato 55 giorni. Una corona di fiori è stata poi deposta dal Pd, con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio, il capogruppo al Senato Andrea Marcucci, il segretario Zingaretti e il vicesegretario dem Andrea Orlando. Anche i Popolari, con Pier Luigi Castagnetti, hanno deposto una lorocorona di fiori.



Furlan (Cisl) "41 anni fa l'assassinio di Aldo Moro. Una pagina buia e drammatica della nostra storia. Ma il suo pensiero europeista e sociale rimane per la Cisl un punto di riferimento più che mai attuale da indicare e far conoscere anche ai giovani per la costruzione di una Europa del lavoro, della persona, dell'integrazione, del progresso". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ricordando la figura di Aldo Moro a quarantuno anni dall'assassinio dello statista democristiano.