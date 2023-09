Musica per la città di Taranto: ecco i concerti d’estate 2023

Esibizioni dal vivo, intrattenimento e una ricca proposta di progetti artistici. Musica per tutti i gusti, con una serie di spettacoli itineranti per le strade di Taranto. Torna il consolidato format degli showcase diffusi, organizzato dall’associazione culturale Altramusicalive, che quest’anno prende il nome di Concerti d’estate 2023. Come da tradizione, largo spazio verrà riservato ai talenti del territorio, che avranno la possibilità di essere a stretto contatto con il pubblico. Tutti i concerti sono gratuiti e l’intero calendario di appuntamenti è sostenuto da Renexia Spa, società che opera nelle energie rinnovabili ed è specializzata nelle soluzioni per la mobilità sostenibile. Una realtà impegnata nella promozione della cultura e dell’economia ecocompatibile. La kermesse vanta il patrocinio del Comune di Taranto e la collaborazione dei commercianti del borgo.

In ogni serata, diverse band, che presenteranno generi musicali diversi, si alterneranno nelle varie postazioni allestite per le vie e le piazze cittadine, offrendo una selezione che spazia dai grandi classici italiani e internazionali, passando per progetti inediti e innovativi. I gruppi si esibiranno lungo il Borgo Umbertino. A regalare musica e divertimento negli altri quartieri ci penseranno Franco Cosa e la sua Show Live Band che, in maniera itinerante, faranno tappa in vari rioni con lo spettacolo “Giro Franco”. La musica accompagnerà queste serate estive, rendendo ancora più piacevole le passeggiate per le vie coinvolte e offriranno un brillante sottofondo per lo shopping nei negozi cittadini.

I concerti del “Borgo in musica” inizieranno dalle ore 18:30 in poi: le band nel Borgo Umbertino, tra via Di Palma e via D’Aquino, si esibiranno venerdì 18 agosto, successivamente il 24 e 31 agosto. Poi il 7 e 14 settembre.

“Giro Franco” nei quartieri con inizio alle ore 20:00: Franco Cosa e la Show Live Band inizieranno il tour lunedì 21 agosto nel piazzale antistante la parrocchia Spirito Santo a Taranto 2. Poi si proseguirà in vari rioni tarantini il 23 e 30 agosto e nelle serate del 7, 14 e 21 settembre. Il calendario completo e tutti gli aggiornamenti sulle sedi che ospiteranno gli appuntamenti, sono consultabili sulla pagina Facebook: www.facebook.com/altramusicalivetaranto

Il commento di Francesco Falcone, presidente di Altramusicalive: «L’esperimento riuscito dei concerti diffusi e itineranti torna anche in versione estiva e siamo entusiasti di offrire momenti di divertimento accessibili a tutti. Ringrazio Renexia Spa per aver creduto in questo evento, un plauso ai commercianti del Borgo per la collaborazione e grazie al Comune di Taranto, nella persona del vicesindaco Fabrizio Manzulli che ha svolto il fondamentale ruolo di aggregatore tra tutte queste realtà, che lavorano insieme per il territorio».

La direzione artistica di Altramusicalive offre la possibilità ai musicisti locali di proporre il proprio progetto e avere l’opportunità di esibirsi durante Concerti d’estate 2023. Basta inviare una mail a eventi@altramusicalive.com con una breve presentazione e curriculum artistico.