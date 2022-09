'Ndrangheta: operazione Polizia contro cosca, 9 arresti. "Questore Vallone lascia Reggio Calabria"

'Ndrangheta: operazione Polizia contro cosca, 9 arresti. Tra loro capi, elementi di vertice e prestanome

REGGIO CALABRIA, 28 SET - Nove persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Reggio Calabria che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.



Quattro persone sono finite in carcere, altre cinque ai domiciliari. Si tratta di capi, elementi di vertice e prestanome della cosca di Sant'Eufemia d'Aspromonte, funzionalmente dipendente della famiglia mafiosa Alvaro di Sinopoli, imperante anche a San Procopio, Cosoleto, Delianuova e zone limitrofe.



Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Coordinati dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dall'aggiunto Gaetano Paci e dal pm Giulia Pantano, gli investigatori della Squadra mobile e del commissariato di Palmi stanno eseguendo anche numerose perquisizioni e sequestri di imprese, esercizi commerciali, appartamenti e terreni.



L'inchiesta è il seguito dell'operazione "Eyphemos" che nel gennaio scorso ha portato all'arresto di numerosi esponenti di 'ndrangheta a Sant'Eufemia d'Aspromonte. Ma anche di politici come l'ex sindaco Domenico Creazzo che era stato appena eletto consigliere regionale nella lista Fratelli d'Italia, partito da cui è stato poi espulso. Nel blitz di stamattina sono stati impiegati circa un centinaio di agenti della polizia di stato. I dettagli dell'inchiesta saranno illustrati dl procuratore Bombardieri nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 alla presenza anche del procuratore aggiunto Gaetano Paci e del questore Maurizio Vallone.

Il questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone lascia la città. Oggi, al termine di una conferenza stampa per un'operazione contro la 'ndrangheta, Vallone saluterà Reggio per assumere un altro importante incarico al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

