Nei Covid Hotel malati in stress, sostegno dei medici. Chiamano Protezione civile per il cane solo a casa di un anziano

ROMA, 14 NOV - I pazienti che arrivano nei Covid hotel sono persone in forte stress, che hanno subito lo shock di essere ricoverate d'urgenza con sintomi Covid, che all'improvviso sono state isolate e separate dai loro affetti. Arrivare nella stanza di un albergo riconvertito per loro, che ormai hanno sintomi lievi, è come vedere l'uscita del tunnel - dicono da un'Asl della Capitale - "bisogna non farli sentire soli, spiegargli come evolve la malattia, rassicurarli soprattutto".



Come nel caso di un uomo di 84 anni che già al momento dell'arrivo in ospedale aveva tentato più volte di scappare dal pronto soccorso perchè il suo cane era rimasto da solo a casa. "Quando è stato dimesso e portato nell'albergo Covid, la preoccupazione per il suo Fido era molto forte - raccontano - per tranquillizzarlo abbiamo mandato la Protezione civile perchè si occupasse dell'animale. Quando è stato dimesso il paziente ha riavuto il suo cane sano e salvo".