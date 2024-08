“Notte Giallorossa” a Botricello: la serata dedicata al tifo del Catanzaro

BOTRICELLO (CZ) - Sarà la festa dedicata all’Us Catanzaro e alla sua storia, celebrando i colori giallorossi all’indomani dell’inizio del nuovo campionato di Serie B. La manifestazione è in programma per lunedì 19 agosto, alle ore 21,45, nell’area spettacoli situata sul lungomare di Botricello.

La “Notte Giallorossa” è stata promossa dall’Amministrazione Comunale con il contributo della Regione Calabria e prevede la partecipazione di una delegazione societaria e dei giocatori, oltre al concerto degli Stadio tribute band “Diamanti e Caramelle”.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha rivolto l’invito a tutti i tifosi del Catanzaro e al gruppo degli Ultras: “Vi aspettiamo a Botricello per una serata all’insegna dei colori giallorossi, tributando il giusto plauso ad una società ed una squadra che hanno dimostrando grande impegno nello scorso campionato. L’obiettivo è quello di trascorrere una serata di allegria e di tifo per la nostra squadra del cuore, sapendo che Botricello ha sempre rappresentato un punto fisso nel panorama del tifo catanzarese. Indimenticabili le immagini della promozione in B al rientro da Crotone, con i pullman del Catanzaro accolti da una grande festa lungo la statale 106. Per questo – ha aggiunto il Sindaco – vogliamo celebrare l’avvio del nuovo campionato con tutti i tifosi delle Aquile”.

La serata è stata promossa in collaborazione con il Club Catanzaro di Botricello e Marcedusa e prevede anche stand gastronomici per allietare la serata. (Immagine archivio)