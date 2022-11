Nuova scadenza - Arte Laguna Prize 17

Nuova scadenza per il Premio Arte Laguna 17! Buone notizie per tutti gli artisti! Siete ancora in tempo per candidarvi per il Premio Arte Laguna 17!

La scadenza è stata posticipata al 22 novembre 2022 per tutte le dieci categorie.

Scegliete le vostre opere migliori e candidatevi subito, potreste essere tra i prossimi 120 artisti che esporranno all'Arsenale Nord di Venezia a marzo 2023 per cinque settimane e vincere il premio in denaro di 10.000 euro.

Le categorie ammesse sono le seguenti: pittura, scultura e installazione, fotografia, video arte e cortometraggi, performance, arte digitale, fumetto e grafica, arte ambientale e land art, urban art e street art, art design.

Una giuria internazionale valuterà le opere e sceglierà i 120 finalisti che esporranno negli spazi iconici dell'Arsenale Nord.

Ogni anno il Premio Arte Laguna collabora con partner internazionali di alto livello per offrire agli artisti collaborazioni in tutto il mondo; ogni partner seleziona il proprio vincitore. Arte Laguna Prize significa infinite opportunità!

Termini e condizioni: https://artelagunaprize.com/terms-and-conditions-22-23/

Le candidature sono aperte a tutti gli artisti senza alcun limite.

Per maggiori informazioni:

+39 0415937242

info@artelagunaprize.com