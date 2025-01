Nuovi Attacchi Hacker: Italia sotto Scacco, Nel Mirino Banche e Aziende

L’Italia si trova nuovamente al centro di una serie di attacchi informatici mirati, con banche, porti e aziende come bersagli principali.

Dopo l’azione degli hacktivisti filorussi di Noname057(16), ora entra in scena anche il collettivo Alixsec, di matrice filopalestinese.

Gli attacchi, come confermato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), rientrano nella tipologia DDoS (Distributed Denial of Service), progettati per mandare in tilt i sistemi con richieste massicce di accesso.

Un Fronte Multiplo di Cyber-Guerra

Alixsec, dichiaratamente a favore della causa palestinese, si è focalizzato principalmente su interessi israeliani in passato.

Tuttavia, l'ultimo blitz sembra allinearsi con gli obiettivi dei Noname, suggerendo possibili connessioni strategiche tra i due gruppi.

Tra i target colpiti spiccano nomi rilevanti come Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, i porti di Taranto e Trieste, e aziende come Vulcanair e Olidata.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con il supporto del suo team di risposta agli incidenti (CSIRT), è intervenuta tempestivamente per limitare i danni e ripristinare i servizi, ma alcuni domini hanno subito interruzioni temporanee.

Noname057(16): Minaccia Persistente

Solo pochi giorni fa, il collettivo Noname057(16) ha ripreso le sue attività, dopo una breve pausa di due settimane.

Tra i siti presi di mira figurano quelli di ministeri cruciali come Esteri, Infrastrutture e Trasporti, insieme ad enti come Consob, Carabinieri e Marina Militare.

Gli attacchi, annunciati pubblicamente su Telegram, sono stati accompagnati da messaggi critici verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a causa del suo supporto dichiarato all’Ucraina.

"L’Italia dovrebbe iniziare ad aiutare se stessa, prima di tutto migliorando la sua sicurezza informatica," ha dichiarato il collettivo, in un messaggio minaccioso corredato da un’immagine provocatoria di un orsetto in divisa militare.

Gli attacchi mirati agli aeroporti di Malpensa e Linate a fine dicembre avevano già creato disagi significativi, seguiti da nuove offensive durante il fine settimana.

Un Allarme Costante

L’ondata di attacchi non è isolata, ma fa parte di una guerra cibernetica più ampia iniziata nel marzo 2022, quando gruppi filorussi hanno intensificato le loro azioni contro i Paesi che supportano l’Ucraina.

Dalle istituzioni ai settori strategici come trasporti e finanza, il panorama della cybersicurezza italiana si trova sotto una pressione senza precedenti.

La Risposta Italiana

Per arginare il problema, l’Italia sta rafforzando la collaborazione tra istituzioni e aziende private, puntando su una maggiore consapevolezza dei rischi informatici e investimenti in infrastrutture di sicurezza.

Tuttavia, l’intensità e la frequenza degli attacchi sottolineano la necessità di un approccio più strutturato e di risorse aggiuntive per proteggere il tessuto economico e sociale del Paese.