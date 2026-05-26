Odissea Biglietti per la Finale Monza-Catanzaro: AGGIORNAMENTO LINK CORRETTO

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Monza Catanzaro, biglietti e trasferta nel caos: errore dal sito del Monza e link corretto Vivaticket

Per la finale playoff di ritorno cresce la tensione tra problemi online, settore ospiti e protesta dei club giallorossi

AGGIORNAMENTO PER I TIFOSI GIALLOROSSI

Continuano le difficoltà per l’acquisto dei biglietti Monza Catanzaro. Diversi tifosi giallorossi stanno segnalando che, provando ad accedere alla vendita attraverso il sito ufficiale del Monza, compare una schermata di errore o non si riesce a completare correttamente la procedura.

Per evitare problemi, pagine non aggiornate o collegamenti non funzionanti, il link corretto da utilizzare per acquistare il biglietto su Vivaticket è il seguente:

https://shop.vivaticket.com/it/sellshow?cmd=ShowPerfInfoManual&pcode=14006573&tcode=vt0018761

L’invito ai sostenitori del Catanzaro è quindi quello di utilizzare esclusivamente questo collegamento ufficiale, così da ridurre il rischio di errori durante l’acquisto.

Biglietti Monza Catanzaro, disagi tra sito del Monza e Vivaticket

La vendita dei biglietti Monza Catanzaro, finale di ritorno dei playoff Serie B, resta al centro delle polemiche. Dopo le code virtuali su Vivaticket e il messaggio “evento al momento non disponibile”, ora molti tifosi giallorossi segnalano ulteriori difficoltà anche passando dal sito del Monza.

Una situazione che sta alimentando incertezza e malumore tra i sostenitori intenzionati a raggiungere l’U-Power Stadium per sostenere il Catanzaro nella partita decisiva per la promozione in Serie A.

Il Centro Coordinamento Catanzaro Club protesta

Sul caso è intervenuto anche il Centro Coordinamento Catanzaro Club, che ha espresso forte amarezza per l’impossibilità di ottenere tagliandi riservati alla tifoseria organizzata giallorossa.

Secondo il Centro Coordinamento, non sarebbe stata individuata una soluzione chiara dagli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Una scelta ritenuta difficile da comprendere, perché rischia di rendere più complicata la gestione della trasferta anziché favorire ordine, tracciabilità e sicurezza.

Nel comunicato viene anche ricordata l’ospitalità riservata a società e tifoseria del Monza in occasione della gara d’andata disputata a Catanzaro.

Autobus prenotati e tifosi senza certezze

Uno dei nodi più delicati riguarda l’organizzazione della trasferta. Molti tifosi del Catanzaro avevano già prenotato autobus, versato caparre e programmato il viaggio verso Monza.

L’assenza di una quota di biglietti destinata ai club organizzati apre ora un problema concreto: chi rimborserà eventuali spese già sostenute? Ma il tema non è solo economico. Per il Centro Coordinamento, una trasferta organizzata avrebbe permesso di conoscere in anticipo numeri, mezzi e modalità di arrivo dei tifosi, rendendo più semplice la gestione della sicurezza.

Circa 5000 tifosi pronti a seguire il Catanzaro

Nonostante le difficoltà, l’entusiasmo resta altissimo. Secondo quanto evidenziato dal Centro Coordinamento, sarebbero circa 5000 tifosi del Catanzaro pronti a raggiungere Monza per sostenere la squadra nella finale playoff.

La domanda resta aperta: sarà possibile garantire a tutti i sostenitori interessati una modalità di acquisto chiara, stabile e ordinata?

Possibile interrogazione parlamentare

Il Centro Coordinamento Catanzaro Club ha annunciato l’intenzione di chiedere la presentazione di un’interrogazione parlamentare. L’obiettivo è portare la vicenda all’attenzione delle istituzioni, contestando una gestione ritenuta poco efficace dal punto di vista organizzativo e preventivo.

In attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali, la raccomandazione per i tifosi giallorossi è di seguire solo i canali autorizzati e utilizzare il link corretto Vivaticket per la procedura di acquisto.

Forza Catanzaro.