Omicidio a Busto Arsizio: negoziante ucciso a coltellate, fermato un sospettato

BUSTO ARSIZIO (VARESE) – Dramma nel cuore del centro cittadino: Davide Gorla, 64 anni, noto commerciante di articoli da scrittura di lusso, è stato ucciso a coltellate nel suo negozio di via Milano. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio e nella notte è scattato un fermo per omicidio.

Le indagini, coordinate dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio in collaborazione con la Squadra Mobile di Varese, si sono subito concentrate su un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava dalla scena del crimine. Le immagini lo mostrano poco dopo l’aggressione, in via Rosmini – a soli 100 metri dal negozio – mentre si cambia la maglietta, presumibilmente sporca di sangue.

Il sospettato e i dettagli dell’indagine

Il presunto assassino, descritto come un uomo brizzolato e di mezza età, è stato identificato grazie alle testimonianze oculari e ai filmati delle telecamere che hanno tracciato i suoi spostamenti nel centro di Busto Arsizio. Gli inquirenti lo hanno rintracciato in breve tempo: l’uomo appariva calmo, con abiti puliti e nessuna traccia evidente del delitto.

Durante l’interrogatorio, il sospettato ha negato ogni coinvolgimento. Nonostante ciò, gli indizi raccolti hanno portato al fermo per indiziato di reato, scattato poco dopo la mezzanotte.

Omicidio Gorla: resta il mistero sul movente

Secondo le prime ricostruzioni, vittima e presunto killer si conoscevano, ma il movente dell’omicidio resta ancora avvolto nel mistero. Tra gli elementi chiave dell’inchiesta vi è il coltello usato per colpire Gorla, che l’aggressore avrebbe portato via con sé. Gli investigatori stanno cercando di capire se l’arma sia stata prelevata in loco oppure se fosse già in possesso dell’assassino.

Un altro nodo da sciogliere riguarda la maglietta cambiata subito dopo l’accoltellamento: era un indumento portato da casa o preso all’interno del negozio, che vendeva anche gadget e t-shirt?

Proseguono gli accertamenti

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio di questo omicidio che ha sconvolto la comunità di Busto Arsizio. I rilievi scientifici e le ulteriori analisi dei video di sorveglianza saranno fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica del delitto e il ruolo del sospettato.

