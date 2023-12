Ordinanza del Sindaco: chiusura anticipata del cimitero in vista del Derby US Catanzaro-Cosenza Calcio. I dettagli

CATANZARO. - In occasione del derby tra US Catanzaro e Cosenza Calcio, in programma domenica prossima, 26 novembre alle 16:00, il sindaco, con propria ordinanza, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ha disposto la chiusura alle ore 12:00 del cimitero di via Paglia e delle attività commerciali insistenti sul piazzale adiacente alla struttura.