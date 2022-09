Scuola. Patuanelli, torna educazione motoria in IV e V primaria.

Patuanelli, torna educazione motoria in IV e V primaria. Documento programmatico di bilancio.Si uniscono alimenti e sport

ROMA, 20 OTT - "Si uniscono alimenti e sport, due elementi essenziali per una vita sana, in particolare per i giovani. E tra l'altro questo accade il giorno dopo l'approvazione del documento programmatico di bilancio, dove reintroduciamo l'educazione motoria in quarta e quinta primaria".



Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, in occasione della firma dell'accordo tra il Crea e Sport e Salute. "Nuovamente l'educazione motoria sarà fatta da docenti che si occupano di questo per i ragazzi più grandi ma anche per i più piccoli e questo è un fato oggettivamente molto importante", ha precisato il ministro, aggiungendo che "una dieta equilibrata da un lato e l'attività motoria dall'altro ci portano a vivere meglio".