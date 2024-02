Perché avere un sito web è importante: quattro buoni motivi

Oggigiorno avere un sito web professionale è di cruciale importanza per qualsiasi attività economica. Il web ormai rappresenta uno strumento indispensabile per i professionisti e per gli imprenditori poiché offre la possibilità di raggiungere una grande platea di potenziali clienti e di avere un’ottima visibilità su internet.

Non è un mistero, d’altronde, che ormai sempre più persone utilizzano internet per fare acquisti o concludere affari. Se si ha quindi intenzione di amplificare il proprio business è più che opportuno informarsi sulla creazione di siti professionali e scoprire così tutti i vantaggi che ne derivano.

Maggiore visibilità

Uno dei motivi principali per cui bisognerebbe avere dei siti professionali è la visibilità che offrono. Infatti, i portali sul web permettono ad aziende e professionisti di esser trovati facilmente dai clienti mediante i motori di ricerca.

Infatti, la maggior parte delle persone, prima di acquistare un prodotto o richiedere un servizio ricerca su internet informazioni e prezzi. Ciò significa che non avere un sito web professionale sottrae la propria attività da tutta una serie di potenziali clienti che sono alla ricerca di un determinato prodotto o servizio.

Accessibilità anche da dispositivi mobile

La maggior parte degli “internauti”, ad oggi, utilizza dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per questo motivo, una comunicazione efficace passa anche da un sito web accessibile da tali device. Le pagine web non adattate agli schermi mobili rischiano di provocare un alto tasso di abbandono, danneggiando la percezione che l’utente ha dell’azienda.

I motori di ricerca, inoltre, tendono a utilizzare il mobile-first indexing come modalità principale di indicizzazione, e ciò vuol dire che anche l’interfaccia mobile permette di valutare la rilevanza dei contenuti proposti. In poche parole, per competere con aziende dotate di siti professionali compatibili con tablet e smartphone, è necessario fare lo stesso.

Credibilità

Per qualsiasi azienda ed attività, al giorno d’oggi, è cruciale la presenza sul web. Infatti, con un sito ben curato e ben strutturato è possibile incrementare la credibilità, presentandosi in modo efficace e soprattutto serio.

Tuttavia, bisogna prestare attenzione a ogni dettaglio del portale web, scegliendo un design professionale in armonia con l’identità del brand, in caso contrario, si corre il rischio di ottenere il risultato opposto. Avere un sito professionale fa intuire che l’attività è gestita con una certa cura, e si riflette sulla percezione dei consumatori.

Fornire tutte le informazioni utili

I siti professionali sono degli strumenti importanti per fornire contenuti utili e informare i clienti sui prodotti e servizi offerti. Attraverso un portale web è possibile rispondere in maniera immediata alle domande dei consumatori e comunicare delle informazioni essenziali come l’indirizzo della sede, i recapiti (numeri di telefono e indirizzo mail), gli orari di apertura, ecc.

Ciò agevola i clienti nella possibilità di ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno in qualsiasi momento, evitando la necessità di recarsi fisicamente presso il negozio o l’ufficio. Questo aumenta anche la probabilità che i clienti si mettano in contatto o decidano di acquistare direttamente.