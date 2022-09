Perché un consulente SEO è importante per il tuo business

In seguito alla pandemia da coronavirus un numero sempre più elevato di aziende si è rivolta a un consulente SEO, avendo avvertito la necessità di digitalizzarsi e di espandere il proprio business anche nel mondo online.

Ecco spiegato il motivo per il quale il SEO specialist è diventato ancora più importante. Di che cosa si tratta? Stiamo parlando del professionista che programma e mette a punto quelle attività di cui c’è bisogno per fare in modo che un sito web abbia la visibilità desiderata nelle ricerche organiche sui motori di ricerca, a cominciare da Google (il che è ben diverso dall’advertising).

Di seguito ti spieghiamo nel dettaglio in cosa consiste una consulenza SEO, grazie anche alle preziose informazioni che ci ha fornito SEO Leader.

A che cosa serve la consulenza in ambito SEO

Ogni consulenza SEO è finalizzata a far apparire il sito oggetto delle attività il più possibile in alto nelle ricerche organiche in target. Un esperto SEO, dunque, lavora soprattutto sulla visibilità, che si traduce nel comparire nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google. Ma non è tutto, perché per parecchie Serp non è sufficiente essere in prima pagina, visto che ciò che conta è trovarsi nella parte dei risultati alta.

Il SEO ti aiuta, dunque, ad aumentare il traffico facendo in modo che il tuo sito possa essere interpretato in modo ottimale dai motori di ricerca.

Le attività SEO

Sono numerose le attività in cui si cimenta un professionista SEO: per esempio la cosiddetta keyword research, che consiste nella ricerca delle parole chiave, una realtà relativa a un settore molto più ampio rispetto al semplice uso dei termini di ricerca. Oggi, infatti, a contare sono soprattutto gli aspetti relativi all’intento di ricerca.

Inoltre, un SEO Specialist si occupa di SEO audit, che consiste nel check up in ottica SEO dei siti web. Ancora, per il posizionamento SEO è molto importante l’ottimizzazione del codice, dell’infrastruttura e dei percorsi di crawling del sito. Infine, non si può dimenticare l’ottimizzazione che ha a che fare con la user experience.

Oltre a queste attività cosiddette on site, ce ne sono altre che vengono definite off site, il cui intento è quello di accrescere il livello di autorevolezza di un progetto. Basti pensare, per esempio, ai social signs e soprattutto alle strategie per aumentare l’autorevolezza di un dominio: il consulente SEO opera in modo da ottenere e costruire backlink di valore, senza i quali è pressoché impossibile comparire tra i primi risultati che vengono proposti da Google.

L’esperienza degli utenti

Ma per un consulente SEO cosa significa lavorare sulla user experience? È bene essere consci del fatto che il modo in cui gli utenti interagiscono con un sito web incide sul posizionamento Google, in modo particolare nel caso in cui la navigazione venga effettuata da uno smartphone o comunque con un dispositivo mobile. Attualmente Big G si serve di un gran numero di metriche che hanno a che fare con la user experience e se ne avvale al fine di migliorare le Serp.