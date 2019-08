Peter Fonda, protagonista del film "Easy Rider", è morto

NEW YORK, 17 AGOSTO- L'attore, che è diventato un'icona della controcultura americana degli anni 60, con il leggendario film “Easy Rider”, un film 'road movie' ambientato nei grandi spazi del sud-ovest americano, è morto questa mattina Venerdì 16 agosto nella sua abitazione di Los Angeles, in California, all'età di 79 anni.

Figlio della star di Hollywood Henry Fonda, fratello minore di Jane Fonda e padre di Bridget Fonda, è deceduto per arreso respiratorio, causato dal cancro ai polmoni, ha reso noto il suo addetto stampa in una dichiarazione.

“Mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e gentile, anche noi chiediamo a tutti di celebrare il suo spirito indomabile e l’amore per la vita” - comunica la famiglia e invita - “In onore di Peter, un brindisi alla libertà, per favore”.

“Sono molto triste. Era il mio adorabile fratellino adorato. Ho trascorso momenti meravigliosi da sola con lui durante questi ultimi giorni. Se ne è andato ridendo”, ha dichiarato alla stampa la sorella Jane.

"Easy Rider", scritto da Peter Fonda, Dennis Hopper e Terry Southern, interpretato dai primi due e diretto da Hopper, è un film degli anni sessanta che evoca la ricerca della libertà, di due motociclisti, Wyatt e Billy, il cui viaggio in moto nei grandi spazi aperti del sud-ovest americano è pieno di insidie. Easy Rider, per il quale Peter Fonda è stato nominato agli Oscar nella categoria ‘Miglior sceneggiatura, ha aperto una nuova era a Hollywood. Dalla sua fine segnata da una morte violenta, il "lieto fine" convenzionale ha lasciato il posto a epiloghi meno incantati.

Dopo questo successo, Peter Fonda ha moltiplicato i ruoli in diversi registri, sia nel cinema che in televisione. Nel 1998, ha partecipato agli Oscar per il suo ruolo nel film di Victor Nuñez “The Gold of Life”, che alla fine gli è valso un Golden Globe. Più recentemente, Peter Fonda ha interpretato “Mefistofele in Ghost Rider” (2007). Il suo ultimo film, “The Last Full Measure”, con Samuel L. Jackson, Morgan Freeman e Laurence Fishburne, uscirà a fine ottobre negli Stati Uniti.

Luigi Palumbo