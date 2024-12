PNRR Calabria: cercasi Archivisti, esperti di Comunicazione e Fotografi - Stipendio 43mila €

PNRR - Digitalizzazione del patrimonio culturale: Al via la selezione di 6 professionisti esterni

La Regione Calabria ha pubblicato un avviso per il conferimento di sei incarichi di collaborazione professionale nell’ambito del PNRR – M1C3 Cultura 4.0, specificamente dedicati al progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale regionale. L’iniziativa si inserisce nel sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale” e punta a valorizzare e preservare il patrimonio culturale attraverso tecnologie avanzate.

I dettagli dell’avviso

L’avviso, approvato con il decreto n. 16791 del 26 novembre 2024, prevede una selezione pubblica per soli titoli. L’obiettivo è individuare esperti con competenze tecniche ed esperienza nella catalogazione, digitalizzazione o nel settore delle digital humanities.

Profili richiesti

I sei professionisti selezionati opereranno come Business Manager con ruoli di supporto e controllo nei cantieri di digitalizzazione degli istituti culturali calabresi. I profili richiesti sono:

1 Bibliotecario 3 Archivisti 1 Fotografo 1 Esperto in Comunicazione



Questi incarichi si concentreranno sull’attuazione del programma di lavoro stabilito dall’amministrazione, con interventi dislocati su più cantieri di digitalizzazione, come indicato nell’Allegato 1 dell’Avviso.

Requisiti e modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, e compilando il form disponibile sul portale inPA. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 14 dicembre 2024.

Contatti per chiarimenti

Per eventuali informazioni, è possibile contattare la Responsabile Unica del Procedimento:

Una spinta verso la digitalizzazione culturale

Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la modernizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale calabrese, in linea con le strategie nazionali ed europee del PNRR. Attraverso l’impiego di professionisti qualificati, la Regione punta a creare un sistema digitale avanzato che renda accessibile il patrimonio culturale anche alle future generazioni.

Documenti

Decreto n. 16791 del 26_11_2024 Scarica (1.60 Mb)

Decreto di Rettifica n. 17082 del 29_11_2024 Scarica (1.87 Mb)

Avviso Esperti rettificato Scarica (871.95 Kb)