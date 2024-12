ATER Pescara: il nuovo CdA al lavoro per il bilancio

ATER Pescara: il nuovo CdA al lavoro per il bilancio

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di ATER Pescara si è già messo all’opera con l’obiettivo di approvare il bilancio dell’ente.



L’organismo, recentemente rinnovato, ha avviato una serie di incontri per analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria, ponendo particolare attenzione alla gestione delle case popolari e alle strategie future per migliorare i servizi.

La priorità dichiarata è garantire efficienza, trasparenza e sostenibilità, elementi fondamentali per rispondere alle esigenze del territorio.



Il CdA si prepara inoltre a confrontarsi con le sfide di un settore in evoluzione, puntando su una gestione più moderna e inclusiva.

L’approvazione del bilancio rappresenterà il primo banco di prova per il nuovo gruppo dirigente, che mira a consolidare il ruolo di ATER come punto di riferimento per l’edilizia residenziale pubblica nella provincia