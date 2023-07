Poesia. Versi di Walter Perri: “Questo tramonto”

Questo tramonto è una poesia di getto, che nasce e muore sulla battigia del Tirreno lametino, in un pomeriggio tardo di questa Primavera ancora incerta. E’ la celebrazione del sole che muore all’orizzonte infuocandolo e rinnovando l’eterna meraviglia, nel cuore e nella mente di chi assiste, come se fosse la prima volta, al finire del suo ciclo quotidiano. I tramonti, in Calabria, sono appagamento, dimenticanza delle fatiche del giorno, splendidi ruffiani per il rinsaldamento di un amore. Buon fine settimana e un abbraccio a tutti voi che mi seguite su Infooggi.



Questo tramonto

Tu credi che questo tramonto

ci appaghi,

nel sole che timido

chiude ora il giorno.

Sognante cammini

sulla battigia

e io ti guardo

un poco pensoso.

Ma poi tu sorridi

come spesso ti accade

e anch’io poi sorrido

per meraviglia.

E’ vero che questo tramonto

ci appaga.

Nel sole che timido

ha chiuso già il giorno.





Walter Perri, Maggio 2023.