Poesie. Walter Perri: “Batte il mio cuore”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:



Batte il mio cuore, è una poesia appartenente alla raccolta Amo la Notte, edita da Rubbettino.

E’ la gioia in versi di chi immagina di vedere l’amata arrivare, lei che è ormai suo corpo e sua mente, lontana ancora tuttavia per l’incertezza della corrispondenza amorosa. Il cuore batte forte solo a pensarla e il dondolio della speranza è l’unico calmante al fremito dell’illusione, purtroppo ormai già sempre più coscientemente disillusa. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per l’attenzione che mi riservate ogni settimana su questa significativa Rubrica di Infooggi. Siete sempre di più. Buon week end a tutti e a tutte.

Batte il mio cuore

Senti come batte,

come batte il mio cuore.

Ai confini dell’anima

ti ha scorta;

dalle pendici del sogno

ti ha vista arrivare.

Mi ha sussurrato

il tuo nome,

trepidante.

E scuote il mio spirito

con sussulti di gioia.

Batte il mio cuore

e ha il coraggio dell’amante.

Ti aspetta impavido

nell’aurora di fuoco.

Batte il mio cuore

e ha concerti d’illusioni.

Si quieta piano

al dondolio della speranza.

Batte il mio cuore,

batte.

E senti come batte...

Come batte

il mio cuore.

Walter Perri