Poesie. Walter Perri: “La Luna negli Occhi”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.



InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta:

La Luna negli Occhi è una poesia che ho scritto per la Compagna della mia vita. Ancora grazie per l’attenzione crescente che ogni sabato mi dimostrate e buon fine settimana a tutti voi (wp).

La Luna negli Occhi

Hai la luna,

negli occhi questa sera.

La luna che sorniona

tra gli alberi ci spia.

Mi piace

averti accanto,

com’era sempre

un tempo;

e amo i tuoi capelli

mischiati assieme ai miei.

Quelle onde nere,

fitte, che scendono

sul collo,

hanno il segreto antico

di ogni nostro bacio;

hanno il segreto nuovo

di questa vita assieme.

La Terra passerà

e noi saremo ossa.

Cenere vinta

di carne mortale.

La luna,

che stasera

ci ha ingannati,

forse ha già preso

un tuo capello e il mio.

Saranno righe scure,

segni sul suo pallore.

Segni di te,

di me,

di questo nostro amore.





Walter Perri