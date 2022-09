Poesie. Walter Perri: “Settembre”

Se c’è una categoria che ha fatto dell’amore un marchio di fabbrica è sicuramente quella dei poeti. Grandi scrittori di ogni tempo che hanno saputo trasformare meglio di chiunque altro questo sentimento in parole.

InfoOggi ospiterà nella rubrica Resilienze Walter Perri, Cantautore calabrese e Poeta ci delizierà in una sorta di magia che vogliamo presentare in questa piccola raccolta con cadenza settimanale.

Parole senza tempo che ben rappresentano l’amore in tutte le sue sfumature e che parlano direttamente al cuore e con il cuore. Oggi il Cantautore e Poeta Walter Perri ci presenta: Settembre è dedicata a questo bellissimo mese, portatore di delicatezze e tenue malinconie. Settembre è anche una mia canzone, che potrete ascoltare su N1M. Grazie a tutti e tutte per la continua attenzione. Non ho parole per ringraziarvi. Buon fine settimana a tutti e a tutte!

Settembre

Mattini in punta di piedi

di un’altra estate.

Ricordi,

che affiorano piano

dall’incoscienza torrida

che vaga lontana.

Pensieri e moti di umore,

che saranno tristezze

nell’autunno di bruma

che bussa alla porta

del tramonto che si affretta.

Settembre è una carezza,

è una poesia;

un passo da riscrivere

nelle malinconie.

Settembre è una carezza

nell'attimo che va;

settembre che mi prende

nel sogno senza età.



Walter Perri









Clicca QUI per ascoltare il brano (Settembre)





Clicca QUI per ascoltare l'Album completo