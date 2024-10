Poliziotto indagato per omicidio a Crotone: ‘aggiornamento e i dettagli del caso’

A Crotone, un grave episodio di cronaca ha scosso la città. Il viceispettore della Polizia di Stato, Giuseppe Sortino, è attualmente indagato per omicidio, dopo aver ucciso Francesco Chimirri, un 44enne pizzaiolo noto anche per la sua attività sui social, dove contava oltre 158 mila follower su TikTok. L'incidente si è verificato dopo un inseguimento che Sortino ha intrapreso in seguito a un incidente stradale causato proprio dalla vittima.

Secondo le indagini, l’incidente iniziale è avvenuto a Isola Capo Rizzuto. Chimirri, coinvolto nel sinistro, ha deciso di fuggire invece di fermarsi per chiarire le responsabilità. Sortino, pur essendo fuori servizio e in abiti civili, ha deciso di inseguire l’auto di Chimirri fino al quartiere "Campanaro" di Crotone, noto alle forze dell'ordine per la presenza di numerosi pregiudicati.

Scontro e omicidio

Una volta bloccate le vetture, Sortino si è qualificato come poliziotto, chiedendo spiegazioni sull'incidente. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata in una violenta aggressione ai danni del viceispettore. Durante la colluttazione, Sortino ha esploso tre colpi di pistola, uno dei quali ha ucciso Chimirri.

L'episodio si è complicato ulteriormente quando, durante le concitate fasi successive, il figlio della vittima ha cercato di prendere l'arma del poliziotto, caduta a terra, tentando di sparare senza successo.

Indagini in corso e condizioni del viceispettore

Le indagini, affidate ai carabinieri, mirano a chiarire la dinamica esatta dei fatti e coinvolgono tutte le persone presenti sulla scena. Giuseppe Capoccia, Procuratore della Repubblica di Crotone, ha confermato che gli accertamenti riguardano anche i familiari di Chimirri, che erano sul posto durante l'omicidio.

Nel frattempo, Sortino è ricoverato presso l'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, dove sarà sottoposto a intervento chirurgico per i gravi traumi al volto subiti nell’aggressione. Le sue condizioni sono stabili, e non è in pericolo di vita.

Conclusioni

Questo drammatico episodio ha sollevato molte domande sulla gestione della situazione e sulle responsabilità dei coinvolti. Le indagini saranno cruciali per stabilire la verità e far luce su ogni aspetto della vicenda.