Pregliasco, curva in crescita ma lineare, picco tra 7 giorni. 'Siamo in un a fase di plateau grazie a misure introdotte'.

ROMA, 17 NOV - La curva del contagio è "ancora in crescita, ma è una crescita lineare. Direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare spero al picco entro una settimana".

Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. "La curva - ha aggiunto - sarebbe stata esponenziale, invece con le disposizioni abbiamo creato una curva che è una collina. Siamo nella fase di plateau e bisogna insistere, questo è fondamentale".