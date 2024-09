Premier Meloni all'UNGA: Italia protagonista tra AI, Ucraina e riforma ONU (Video)

UNGA: Giorgia Meloni fa il punto sui temi chiave dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite





NEW YORK SETT - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto un bilancio parziale della partecipazione dell’Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, toccando i temi centrali affrontati durante i numerosi incontri bilaterali e multilaterali svolti nei primi tre giorni a New York.





Incontri di rilievo e focus sull'intelligenza artificiale





Meloni ha sottolineato l'importanza dei colloqui avuti con figure di spicco nel settore dell'innovazione e della tecnologia, come gli amministratori delegati di Google, OpenAI e Motorola, nonché con Elon Musk. La Premier ha ribadito l'impegno dell’Italia nel rafforzare la governance sull'intelligenza artificiale e nell'attrarre investimenti nel settore tecnologico.





“La nostra priorità è lavorare su regole condivise per la governance dell’intelligenza artificiale e valutare opportunità di investimento nel nostro Paese,” ha dichiarato Meloni. Questo impegno è in linea con il dibattito globale, come evidenziato dai temi discussi anche durante il Primo Consiglio di Sicurezza dell'ONU dedicato all'IA.





Sostegno all’Ucraina e impegno in Medio Oriente





L'Italia ha riaffermato il suo sostegno all'Ucraina e l’impegno a favore di una de-escalation in Medio Oriente. Meloni ha anticipato che questi argomenti saranno trattati in modo approfondito nel suo intervento all'Assemblea Generale, includendo anche un focus sull'America Latina.





“La posizione italiana rimane chiara e determinata nel sostenere l'Ucraina, come dimostra anche l’incontro avuto con il presidente Volodymyr Zelensky,” ha affermato Meloni. Inoltre, ha espresso preoccupazione per la situazione in Libano, dove l’Italia sta lavorando con i propri alleati per evitare un'escalation del conflitto.





Iniziative globali e cooperazione internazionale





Durante il summit, l'Italia ha partecipato attivamente anche all'iniziativa della Coalizione Globale contro le Droghe Sintetiche, promossa dal presidente Biden. Questo conferma l’impegno del nostro Paese su fronti diversi, dalla sicurezza alla cooperazione internazionale.





La riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU





Tra i temi di grande interesse, Meloni ha ribadito la posizione italiana riguardo alla riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU: “Siamo favorevoli a una riforma che possa rendere l’organizzazione più aperta e capace di coinvolgere tutti gli Stati membri, senza creare nuove gerarchie,” ha dichiarato la Premier, sostenendo l’idea di seggi regionali a rotazione.





Investimenti in Italia e collaborazioni internazionali





Meloni ha espresso ottimismo riguardo ai futuri investimenti in Italia, in particolare nel settore tecnologico e dell'innovazione, dopo i colloqui avuti con i leader delle principali aziende mondiali. “L’Italia è un punto di riferimento per l’ingegneria avanzata e stiamo creando un ambiente favorevole agli investimenti,” ha affermato.





Il rapporto con Elon Musk





Riguardo l'incontro con Elon Musk, Meloni ha chiarito che si tratta di una collaborazione già pianificata da mesi, slegata dalle dinamiche politiche interne degli Stati Uniti. “Non sono favorevole all'ingerenza straniera nelle questioni interne delle nazioni sovrane,” ha ribadito, sottolineando l'importanza della collaborazione su questioni tecnologiche di rilevanza globale.





Conclusioni





In conclusione, Giorgia Meloni ha delineato una partecipazione italiana propositiva e intensa all'UNGA, con un'agenda che spazia dalla tecnologia alla geopolitica, dalla sicurezza internazionale alla cooperazione economica. Il suo intervento all'Assemblea Generale sarà cruciale per ribadire le posizioni italiane su questi temi globali di primaria importanza.