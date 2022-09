Premio Aldo Biscardi, intervista all'ideatrice Antonella Biscardi

Roma, 31 Agosto - Il 24 e 25 Giugno 2022 si terrà a Larino il prestigioso Premio Nazionale per Giornalisti radio-televisivi "Aldo Biscardi". Per conoscerne i dettagli rivolgiamo qualche domanda all'ideatrice del progetto, Antonella Biscardi:

- Dott.ssa Antonella, come nasce l’idea di un premio giornalistico a nome di Aldo Biscardi?

L’8 giugno del 2019 è stato inaugurato il museo "Storico Aldo" a Larino, paese di nascita di Aldo. Una raccolta di storia della sua vita lavorativa, un percorso in più di 50 anni. Perché Aldo è di tutti. "Storico Aldo" ripercorre e testimonia il suo cammino professionale dai primi anni di militanza nel giornalismo stampato fino alle più note esperienze televisive. Una raccolta di cimeli e riconoscimenti che celebrano la sua figura pubblica, dal prestigioso “Guinness dei primati” ai Telegatti, diventando un luogo dove le idee circolano e si mescolano, dove le persone si incontrano e trovano interessi e crescite comuni. E' noto quanto Aldo abbia rappresentato e amato la sua regione, manifestando sempre con orgoglio le sue origini. È da queste premesse che nasce "Il Premio giornalistico radiotelevisivo Aldo Biscardi".

Con il comune e la regione Molise abbiamo pensato a diverse iniziative per non lasciare il museo alla sola visita degli appassionati. Purtroppo la pandemia ha bloccato tutto. In questi giorni con comune e regione abbiamo deciso di dare vita a quell’idea che era rimasta nel cassetto.





-In cosa consiste?

Il Premio mira ad evidenziare le eccellenze nazionali e molisane che maggiormente interpretano questo linguaggio e che si sono distinte anche in campo sportivo, letterario e di FairPlay.





-Dove e quando si svolgerà?

Sicuramente il primo anno nella prestigiosa sala Freda di Larino, il 24 e 25 giugno 2022, poi negli anni a seguire l’intenzione è di renderlo itinerante con ampio respiro nazionale. Ma tutto è in divenire.





-Può illustrarci il metodo di lavoro che porterà alla proclamazione dei vincitori?

Innanzitutto la formazione di una commissione. Stiamo lavorando per questo e presto ne comunicheremo i nomi, esponenti del giornalismo, della tv, dello sport e della comunicazione.

Poi cominceremo il lavoro di ricerca e analisi per la scelta dei migliori delle categorie del premio. A tal proposito, prima della tua domanda ti elenco alcune categorie:





• Premio alla CARRIERA

• GIORNALISTA SPORTIVO

• CARTA STAMPATA (Giornali e Riviste)

• NARRATIVA

•SPORT (Miglior Atleta)

• CALCIO (Atleta nazionale)

• TV (Giovane emergente)

• RADIO

• ATLETA PARAOLIMPICO

• FAIRPLAY SPORTIVO

Preciso che la lista può essere ampliata e modificato, fino a giugno 2022 tante cose possono succedere.





-Anche formazione, non soltanto premi?

La formazione è importantissima. I giovani devono avere giuste direttive, insegnamenti e aspettative. Oggi il nostro mondo è molto tecnologico e si perdono dei passi, quali ad esempio soffermarsi sulla notizia, studiarla, verificarla e confrontarla con la storia.vBisogna studiare. Conoscere il passato e raffrontarlo al presente, quindi faremo brevi corsi di formazione con giornalisti, scrittori, storici ed anche esperti in comunicazione. Cercheremo di collaborare con l’ordine dei giornalisti per farne dei corsi per l’acquisizione dei crediti professionali. Abbiamo appena cominciato il nostro lavoro. Step by step arriveremo all’obiettivo.





-Quali partner istituzionali sosterranno il tuo progetto?

Intanto la Regione Molise e il comune di Larino. Abbiamo ripreso il progetto interrotto per il Covid e dobbiamo lavorare molto, confidiamo nell’ aggregazione di altre istituzioni. Sarà un lavoro impegnativo e stimolante e abbiamo bisogno del supporto della gente.





-Secondo lei, cosa direbbe Aldo, se potesse telefonarle, per questa iniziativa?





Telefonarmi? Non mi darebbe tregua…vieni qui, parliamo…Fai questo, aggiungi quello, scrivi il comunicato, chiama i giornali, ti sei dimenticata… non mi hai ascoltato e te lo avevo detto…

Ma tutto questo io lo so molto bene, per questo non dimenticherò (quasi) nulla. Cercherò di fare come vorrebbe lui.





Saverio Fontana