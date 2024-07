Intervista al Sindaco Zirilli: un nuovo capitolo per Bova Marina

BOVA MARINA - Il neoeletto sindaco di Bova Marina, Sindaco Zirilli, ci ha concesso un'intervista esclusiva per discutere i momenti salienti della sua campagna elettorale, i suoi piani per il futuro del comune e il suo impegno per la comunità. Di seguito, vi proponiamo le sue risposte a sei domande cruciali che delineano la sua visione e le sue iniziative per Bova Marina.





Congratulazioni per la sua elezione, Sindaco Zirilli. Qual è stato il momento più gratificante per lei durante la campagna elettorale?

Il momento più gratificante della campagna elettorale è stato senza dubbio il contatto diretto con i cittadini. Incontrare persone di tutte le età, ascoltare le loro storie, le loro preoccupazioni e le loro speranze per il futuro mi ha dato una carica incredibile. Vedere la fiducia e l’entusiasmo nei loro occhi è stato il segnale più forte che stavamo andando nella giusta direzione.

Nel suo messaggio di ringraziamento su Facebook, ha enfatizzato l'importanza dell'unione e della collaborazione. Come intende promuovere questa unità per raggiungere i grandi obiettivi che ha per Bova Marina?

Credo fermamente che l’unione faccia la forza. Intendo promuovere questa unità creando spazi di dialogo aperto e trasparente, dove ogni cittadino possa sentirsi ascoltato e partecipe. Organizzeremo incontri periodici, forum pubblici e utilizzeremo i social media per mantenere una comunicazione costante. La collaborazione con le associazioni locali, le scuole e le imprese sarà fondamentale per creare una rete solida e coesa, capace di lavorare insieme per il bene comune.

Quali iniziative immediate intende avviare per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Bova Marina?

Abbiamo già identificato alcune priorità su cui intervenire subito. Tra queste, il miglioramento delle infrastrutture stradali, la riqualificazione delle aree verdi e la creazione di nuovi spazi per giovani e anziani. Inoltre, vogliamo potenziare i servizi turistici con l’adozione del piano spiaggia. Quest’ultimo strumento strumento fondamentale per lo sviluppo economico ed imprenditoriale del nostro paese.

Bova Marina è rinomata per la sua ricca cultura e storia. Quali sono i suoi progetti per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della comunità durante il suo mandato?

Valorizzare il nostro patrimonio culturale è una delle mie priorità. Intendiamo sviluppare un piano di promozione turistica che includa eventi culturali, festival e rassegne che mettano in luce le nostre tradizioni e i nostri monumenti. Inoltre, lavoreremo per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei siti storici, collaborando con esperti e istituzioni per restaurare e conservare al meglio il nostro patrimonio. Vogliamo anche incentivare l’educazione culturale nelle scuole, affinché le nuove generazioni possano apprezzare e preservare le nostre radici.

⁠Le elezioni l'hanno consacrata come il sindaco più giovane nella storia di Bova Marina. In che modo ritiene che la sua giovane età possa apportare innovazione e dinamicità alla gestione delle sfide e delle opportunità della città?

La mia giovane età rappresenta un’opportunità per portare una ventata di freschezza e innovazione nella gestione della città. Sono aperto all’adozione di nuove tecnologie e soluzioni innovative per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e la qualità della vita dei cittadini. La dinamicità e la flessibilità sono tratti distintivi della mia generazione, e credo che queste qualità ci permetteranno di affrontare le sfide con uno spirito proattivo e creativo. Inoltre, spero di poter essere un punto di riferimento per i giovani, dimostrando che con impegno e passione è possibile contribuire attivamente al progresso della nostra comunità.

Infine, quale messaggio di speranza e fiducia vorrebbe condividere con tutti i residenti di Bova Marina riguardo al futuro della loro comunità sotto la sua guida?

Desidero rassicurare tutti i residenti di Bova Marina che il futuro della nostra comunità è luminoso. Siamo una città ricca di risorse, storia e persone straordinarie. Lavoreremo insieme per superare ogni sfida, promuovendo l’unità e la collaborazione. Il mio impegno sarà costante per costruire una Bova Marina più prospera, inclusiva e sostenibile. Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi e creare un ambiente dove tutti possano sentirsi orgogliosi di vivere. Guardiamo al futuro con speranza e fiducia, consapevoli che il contributo di ciascuno di noi sarà fondamentale.



Nicola Cundo